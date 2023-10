Loki, saison 2 : que pense la presse américaine du retour de la série Marvel ?

Le dieu de la Malice a fait son retour sur Disney+ avec une saison 2 qui semble avoir majoritairement convaincu la presse américaine. En France, elle sera lancée ce vendredi 6 octobre sur la plate-forme de streaming.

Une prison spatio-temporelle. Après un premier chapitre acclamé par la critique et le public, «Loki» s’apprête à faire son retour avec une saison 2 ce vendredi 6 octobre sur Disney+. Les téléspectateurs vont retrouver Tom Hiddleston dans la peau du frère maléfique de Thor qui, après avoir vaincu Kang le conquérant, comprend que les variations de ce vilain surpuissant menacent l’intégralité du multivers.

Dans sa lutte, le dieu de la Malice pourra compter sur l’aide de Mobius, l’agent de la Time Variance Authority (Autorité des Variations Temporelles) – la TVA – incarné par Owen Wilson qui lui avait déjà prêté main forte dans la saison 1. Les téléspectateurs se réjouiront de découvrir Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at once) au casting sous les traits d’Ouroboros, surnommé OB, un technicien de la TVA. Il y aura évidemment Sylvie, la variante de Loki qui l’avait trahi à la fin du premier chapitre, et avec laquelle les retrouvailles s’annoncent piquantes.

La performance de Ke Huy Quan saluée

La presse américaine, qui a eu accès à 4 des 6 épisodes de cette saison 2, se montre majoritairement enthousiaste à propos du retour de «Loki» sur Disney+. Avec un détail qui semble faire l’unanimité : la présence de Ke Huy Quan à l’écran s’annonce comme un délice. «Ke Huy Quan est formidable et joue un rôle important dans la saison 2», précise le journaliste Steven Weintraub du site américain Collider.

Même constat pour le site The Hollywood Handle qui salue la performance du comédien. Pour le site Box Office Mexico, cette saison 2 s’annonce meilleure que la première, et se révèle être l’histoire la plus passionnante de la nouvelle phase du MCU.

Mais tous les journalistes n’ont pas été emballés par cette saison 2. Pour le site TheDirect.com, cette saison 2 ne supporte pas la comparaison avec la première. L’histoire est présentée comme étant moins captivante, au point de faire baisser l’impatience autour du film «Avengers : The Kang Dynasty».

Ce sera à chacun de se faire sa propre idée à partir de ce vendredi 6 octobre sur Disney+.