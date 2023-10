David Beckham : l'ex-footballeur corrige Victoria sur ses origines sociales dans le documentaire «Beckham»

Le documentaire «Beckham», disponible sur Netflix, revient sur la vie et la carrière de David Beckham. Dans le premier épisode, lui et son épouse, Victoria, reviennent sur leur rencontre, créant un désaccord à propos des origines sociales de l’ex-membre des Spice Girls.

Toute la vérité. La série documentaire en quatre épisode «Beckham» permet de découvrir la vie et la carrière de David Beckham à travers ses mots. Mais aussi ceux de son épouse, Victoria. Le couple s’est rencontré en 1997 lors d’un match de Manchester United. Elle était au sommet des charts avec les Spice Girls. Lui était le nouveau prodige du football anglais. Ils se marieront deux ans plus tard, et sont désormais à la tête d’une famille de quatre enfants.

Parmi les nombreuses informations contenues dans la série documentaire, il y a un moment particulier dans le premier épisode où David et Victoria s’expriment sur les débuts de leur histoire d’amour. Mais alors que son épouse affirme qu’ils viennent tous deux de la classe ouvrière, l’ancienne star du ballon rond n’a pas hésité à intervenir pour corriger ses propos. «Je pense que nous sommes tous deux originaire de familles qui travaillaient énormément. Nos deux parents travaillaient beaucoup, nous sommes issus de la classe ouvrière», lance Victoria Beckham.

«Sois honnête !», rétorque son époux caché derrière une porte. «Je suis honnête !», réplique Victoria, avant que David ne lui demande de préciser quel genre de voiture possédait son père.

«Ce n’est pas aussi simple que cela», tente-t-elle de justifier, avant de céder. «Ok, dans les années 1980, mon père conduisait une Rolls Royce (voiture de luxe britannique, ndlr)», lâche-t-elle, pour le plus grand plaisir de David Beckham.

Dans un entretien avec le site américain Variety, le réalisateur Fisher Stevens a précisé s’être entretenu pendant plus de 30 heures avec David Beckham, et 14 heures avec Victoria. Il avoue avoir été particulièrement touché par leur relation. «Sa relation avec Victoria n’a pas toujours été parfaite. La controverse est constante. Sincèrement, j’ai été très ému par leur histoire au bout du compte, car – après toutes les épreuves qu’ils ont traversées – ils s’aiment profondément, et ont su rester complices», dit-il.