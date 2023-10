Drew Barrymore : trois auteurs quittent son émission après la trahison de la comédienne pendant la grève à Hollywood

L’émission «The Drew Barrymore Show» reviendra pour une saison 4 le 16 octobre, via les services de streaming de la chaîne CBS. Un retour controversé après le départ de trois auteurs en raison de la trahison de la comédienne pendant la grève des scénaristes à Hollywood. Explications.

Une image sévèrement écornée. Trois auteurs travaillant à la direction de l’écriture de l’émission «The Drew Barrymore Show» – Chelsea White, Cristina Kinon, et Liz Koe – ne participeront pas à la saison 4 du programme, qui doit être lancée le 16 octobre prochain, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Aux États-Unis, cette histoire est devenue le symbole de la lutte du syndicat des scénaristes d'Hollywood, en raison du comportement de la comédienne Drew Barrymore pendant la grève.

Alors que les trois auteures étaient présentes sur les piquets de grève, la comédienne a tenté de reprendre son émission dès le mois de septembre en se passant des équipes de scénaristes. Si les conditions de ce retour respectaient les règles établies par le syndicat, Drew Barrymore s’est attirée les foudres de l’intégralité de l’industrie pour ce choix, perçu comme allant à l’encontre de la solidarité affichée par l’ensemble de la profession. Un choix d’autant plus incompréhensible qu’elle avait décliné la présentation des MTV Movie Awards en mai dernier en soutien à la grève des scénaristes (qui sera rejoint par le syndicat des acteurs en juillet).

Un coup dur

La comédienne a finalement renoncé à relancer l’émission en septembre, s’excusant dans un torrent de larmes, et réitérant son soutien aux grévistes. Mais pour les trois employées, le mal était fait. «C’est désolant d’apprendre que l’émission reprend car cela envoie un message signalant que le syndicat des scénaristes n’a aucune valeur», avait réagit Chelsea White avant les excuses. «Je comprend que chacun veuille faire ce qui est le mieux pour lui. Pour moi et les scénaristes syndiqués de l’émission, c’est important de faire bloc avec nos représentants. Nous méritons un contrat juste, c’est pour cela que nous manifestons aujourd’hui», avait ajouté Cristina Kinon.

C’est certainement un coup dur pour l’émission de perdre les trois auteurs en chef dont les talents, selon les propos de Drew Barrymore elle-même, étaient au cœur de son succès. Mais c’est certainement encore pire pour l’image de la comédienne au sein de l’industrie, où elle n’est plus identifiée comme une alliée des scénaristes.