Dwayne Johnson va faire son entrée au musée Grévin

The Rock investira mi-octobre le musée Grévin, à Paris, à la demande des internautes.

Près de 2 mètres de muscles. Dwayne Johnson s’apprête à faire son entrée au musée Grévin. Plébiscité par les internautes lors de la première édition des Grévin Awards, l’acteur et catcheur américain de 51 ans est largement arrivé en tête des votes, et a désormais droit à son double. Après six mois de travail du sculpteur Stéphane Barret, déjà à l’origine de plus d’une centaine de personnalités (Angelina Jolie, Brad Pitt ou encore Madonna), le double de cire de The Rock sera dévoilé à partir du 16 octobre, sans le principal intéressé.

Réalisé à partir de nombreuses photographies de l’interprète de «Fast and Furious» ou encore «Jumanji», son double d’1,96 mètres et 120 kg rejoint ainsi les plus de 250 personnalités qui arpentent déjà les allées du musée. Dwayne Johnson trouvera sa place aux côtés d’autres stars américaines, à l’instar de Leonardo DiCaprio, George Clooney ou encore de Mery Streep.

Dernièrement, - M -, Antoine Dupont ou encore Audrey Fleurot ont également rejoint les rangs du célèbre musée du Boulevard Montmartre, inauguré il y a plus de 140 ans, en 1882.