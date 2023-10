The Crown : voici la célèbre photo de Lady Di qui a inspiré l'affiche de l'ultime saison de la série

Alors que la très attendue saison 6 de la série «The Crown» débarque le 16 novembre prochain, l’affiche des ultimes épisodes s’inspire des tristement célèbres photographies du dernier été de la princesse.

Certaines photographies restent dans les annales. C’est le cas de celles prises à l'été 1997, montrant Lady Di seule, assise au bout du plongeoir du yacht de Dodi Al-Fayed, les jambes se balançant dans le vide, lors de ce qui furent ses dernières vacances, avant son décès deux semaines plus tard dans un tragique accident de voiture, le 31 août 1997.

Un cliché emblématique qui a inspiré l'affiche de l'ultime saison de «The Crown». Sur cette dernière dévoilée hier, on découvre en effet cette séquence sous un nouvel angle.

The poster for the final season of Netflix’s ‘THE CROWN’ has been released. pic.twitter.com/lVPgwSaikV

