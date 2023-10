Jeremy Ferrari : son récit émouvant du jour où il a trouvé son ami Guillaume Bats mort à son domicile

Invité de l’émission «Clique» sur Canal+, ce lundi 9 octobre, Jeremy Ferrari s’est confié sur le jour où il découvert le corps sans vie de son ami, l’humoriste Guillaume Bats, décédé le 1er juin dernier à l’âge de 36 ans.

Un moment à jamais gravé dans sa mémoire. Jeremy Ferrari était l’invité de Mouloud Achour dans l’émission «Clique» diffusée hier, lundi 9 octobre, sur Canal+, où il est venu présenter son nouveau spectacle.

L'humoriste Jérémy Ferrari et l'auteure Lilia Hassaine sont les invités de Clique, ce soir à 19h45 en clair sur CANAL+. pic.twitter.com/eAPu09wRiv — CLIQUE (@cliquetv) October 9, 2023

Au cours de la conversation, il a évoqué pour la première fois la mort de Guillaume Bats, le 1er juin dernier, à l’âge de 36 ans, des suites de la maladie dont il était atteint depuis sa naissance, l’ostéogénèse imparfaite, également connue sous le nom de la maladie des os de verre.

Un mauvais pressentiment

Jeremy Ferrari raconte ainsi les moments qui ont précédé la découverte du corps de son ami à son domicile. «Guillaume avait une conférence (…). Et à 18h, je crois, j'ai Romain, qui s'occupe de la partie événementielle chez nous, qui me dit : ‘Guillaume est pas là, j'arrive pas à le joindre’. Et au bureau, il y a des gens qui me disent : ‘On a écrit à Guillaume vers midi et il répond pas’», commence-t-il, précisant que ce n’était pas dans les habitudes de l’humoriste de ne pas donner de nouvelles sur une si longue période.

«Et alors pour le coup, Guillaume était quelqu'un d'assez feignant, qui aimait bien profiter de la vie, mais il répondait. Donc le retard ça m'étonnait moyennement, mais ne pas répondre c'était pas possible, et donc j'ai eu vraiment un très très mauvais pressentiment», poursuit Jeremy Ferrari. «Je suis arrivé, j'ai entendu le chien dans l'appartement donc j'ai enfoncé la porte et je suis rentré, j'ai trouvé Guillaume là. C'est toujours extrêmement choquant. Guillaume, c'était plus qu'un humoriste, c'était comme un petit frère pour moi. On était tout le temps ensemble. Donc évidemment, c'est extrêmement traumatisant», confie-t-il avec émotion.