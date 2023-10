One Piece, saison 2 : cette célèbre comédienne a insisté pour rejoindre la série

Énorme succès depuis son lancement sur Netflix, et déjà renouvelée pour une saison 2, «One Piece» s’est imposée comme la série incontournable du moment. Au point qu’une célèbre comédienne a insisté pour rejoindre la suite des aventures de Monkey D. Luffy.

Une fan de la première heure. L’adaptation en série télévisée du manga créé par Eiichiro Oda pour Netflix – qui a longtemps été perçu comme impossible à mettre en œuvre – a su conquérir le cœur des mordus de «One Piece». Parmi eux se trouvent des célébrités, dont la comédienne Jamie Lee Curtis qui, selon le co-showrunner de la série, Matt Owens, a fait des pieds et des mains pour hériter d’un rôle à l’écran. Un enthousiasme qui n’était pas pour lui déplaire, et qui a poussé la production à lui dénicher un rôle sur-mesure.

«Nous avons l'opportunité de recruter des acteurs pour certains rôles très importants, et il s'est avéré que Jamie Lee Curtis est une fan de ‘One Piece’», confie-t-il au site américain Deadline. «Dès qu’elle a dit cela, nous nous sommes dit : ‘Ok, nous devons essayer de la faire participer à la série. Que pouvons-nous faire ?’. Et le Dr Kureha, très heureusement, est un personnage qui apparaît dans notre histoire et qui est parfait pour Jamie Lee Curtis», poursuit-il.

«Je vais l'emmener dîner, nous en parlerons. Nous ferons tout cela, car à ce stade, nous écrivons pour elle – nous voulons vraiment, vraiment qu’elle vienne jouer avec nous dans la saison 2», conclu Matt Owens.

La comédienne de 64 ans, couronnée d’un Oscar pour son rôle dans le film «Everything Everywhere All At Once» en mars dernier, incarnera donc cette doctoresse de 141 ans vivant sur l’île de Drum, qui est parfois surnommée «sorcière» (ce qu’elle déteste), qui est réputée pour ses connaissances en médecine (et pour ses méthodes brutales avec ses patients), et qui se distingue par un look vestimentaire d’adolescente et son piercing au nombril.