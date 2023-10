Rick & Morty : Zack Snyder aurait proposé son aide à Dan Harmon pour réaliser le film

Dans un entretien au site The Hollywood Reporter, Dan Harmon, co-créateur et scénariste de la série animée «Rick & Morty», a confié vouloir réaliser un long métrage des aventures de ses héros. Et que Zack Snyder pourrait être impliqué dans le projet.

Une autre dimension. Alors que la saison 7 de «Rick & Morty» doit être lancée ce dimanche 15 octobre outre-Atlantique sur la chaîne Adult Swim – et dès le lendemain en version sous-titrée en France – Dan Harmon a confié au site américain The Hollywood Reporter son désir de réaliser un long métrage centré sur les aventures intergalactique du scientifique Rick Sanchez et de son petit-fils, Morty.

Le co-créateur de la série animée au succès mondial a également précisé avoir récemment découvert que Zack Snyder était un fan absolu de «Rick & Morty», et que ce dernier l’avait appelé dans ses bureaux chez Warner Bros. pour lui proposer ses services de metteur en scène.

Une idée qui semble fortement plaire à Dan Harmon. «Ma philosophie serait de simplement proposer une nouvelle aventure de ‘Rick & Morty’… et que cela dure 1h30 », explique-t-il. Quant à la possibilité de travailler avec Zack Snyder ? Dan Harmon pense que la participation du réalisateur a un tel projet permettrait de faire «un épisode super mortel de ‘Rick & Morty’».

Bien évidemment, Dan Harmon a précisé que tout cela restait à l'état de projet pour le moment, et qu’il attendait toujours de recevoir le feu vert de Warner Bros. à propos de la mise en œuvre du film. Il n’a pas pu s’empêcher de faire un dernier clin d’œil à Zack Snyder au passage. «Je veux commencer par proposer un ‘Snyder’s cut’ de ce film, et après je veux proposer la ‘director’s cut’ de ce ‘Snyder’s cut’, afin de pouvoir avoir un film d’une durée de six heures dont la moitié est en noir et blanc», s’amuse-t-il en faisant référence au film «Zack Snyder’s Justice League», qui dure plus de quatre heures, et dont une version en noir et blanc a vu le jour en mars 2021.