100 ans de Disney : «Il était une fois un studio», ce court-métrage hommage de 9 minutes fait pleurer les fans

Plus de 500 personnages qui ont marqué 100 ans d’animation Disney se retrouvent pour un moment inoubliable dans un bijou de court-métrage de 9 minutes à la fois drôle et émouvant mis en ligne ce lundi sur la plate-forme Disney+.

Lettre d’amour au studio sous forme de vidéo, le court-métrage «Il était une fois un studio», disponible depuis ce lundi 16 octobre sur Disney+, célèbre les 100 ans de Disney en conviant 543 personnages issus de plus de 85 longs et courts-métrages.

De Cendrillon à Vaïna en passant par Aladdin, le Roi Lion, Bambi, ou encore la Reine des Neiges... Des héros créés par les studios d’animation Walt Disney et entrés au fil du temps au panthéon de la culture populaire, sont ainsi réunis dans une aventure totalement inédite et hilarante, mêlant dessin à la main traditionnel et images numériques.

Ils ont illuminé, animé, partagé nos vies et aujourd’hui, ils sont tous réunis. Retrouvez tous vos personnages préférés dans Il était une fois un studio, un nouveau court-métrage original, disponible dès maintenant sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/2bDTdREorZ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) October 16, 2023

Ecrit et réalisé par Dan Abraham et Trent Correy («Les aventures d'Olaf»), «Il était une fois un studio» relève le pari fou de raconter l’histoire de Disney en neuf minutes seulement, soit dix décennies de créations artistiques et d’innovations, convoquant dans le même temps chez les spectateurs de toutes les générations souvenirs et émotions.

«Merci aux animateurs et créateurs de Disney»

Un fan a notamment écrit sur X (anciennement Twitter) : «Ce court-métrage m'a fait monter les larmes aux yeux. Tu fais partie de ma vie depuis 50 ans, depuis ma naissance. Mes premiers mots ont été Donald Duck (merci mon frère). Merci Disney pour les aventures que tu m'as racontées, pour l'émerveillement que tu as apporté, pour les rêves et la magie».

«Ce court-métrage m'a fait pleurer beaucoup. Merci aux animateurs et aux créateurs de Disney. Vous nous apportez la magie», a confié un autre internaute, tandis qu'un troisième s'est exclamé : «C'est tellement nostalgique ! Cela me rappelle l'enfance ! C'étaient des joyaux !».

Le film plante son décor dans le bâtiment historique du studio où, comme par magie, les posters à l'effigie des personnages accrochés aux murs prennent vie. A l’appel de Mickey, tous sont conviés à une grande photo de famille.

«Il était une fois un studio» est à retrouver sur Disney+, Disney Junior et Disney Channel dès ce lundi 16 octobre.