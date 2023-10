MAX : on connaît la date de lancement de la plate-forme de streaming HBO-Warner en France

Selon une information exclusive du site américain Variety, la plate-forme de streaming Max sera officiellement lancée en France à l’été 2024. Les abonnés y retrouveront l’intégralité du contenu de la chaîne américaine HBO et de la Warner. Ainsi que les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le débarquement est annoncé. La plate-forme de streaming Max – autrefois connu sous le nom de HBO Max – sera lancée en France à l’été 2024, rapporte en exclusivité le site américain Variety. Un lancement qui se déroulera plusieurs mois après celui fait dans d’autres pays européens comme l’Espagne, les Pays-Bas, ou encore la Suède, où elle sera disponible dès le printemps. Max projette également de diffuser des épreuves sportives en direct et en streaming grâce à sa chaîne Eurosport, dont plusieurs tournois du Grand Chelem, des courses cyclistes, ainsi que les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui seront accessibles en direct et à la demande.

Après un partenariat avec OCS, le contenu de la chaîne américaine HBO – qui comprend les séries prestigieuses que sont «House of the Dragon», dont la saison 2 est attendue à… l’été 2024, mais aussi «The White Lotus», «Succession», «Les Soprano», «The Last of Us», «True Detective», «Sex and the City», «Westworld», «Chernobyl», «Six Feet Under», «The Undoing», «The Leftovers», «Game of Thrones», ou encore «The Wire (Sur écoute)» – était depuis disponible via l’abonnement au Pass Warner (9.99€/mois) sur Amazon Prime Video, avec un accès aux chaînes Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network, et CNN.

Pour le moment, il n’est pas exclu que la société mère, Warner Bros. Discovery, décide de maintenir cette formule jusqu’à la fin de l’année 2024. Mais rien n’a été confirmé officiellement.

On notera que c’est sur Max que la série adaptée de la saga littéraire Harry Potter verra le jour. Une série française originale baptisée «La mythomane du Bataclan» avec Laura Calamy (Dix pour cent) dans le rôle principal, doit également être lancée à l’automne 2024. Pour le moment, on ne sait pas si Max sera accessible dans les offres de Canal+ comme cela est déjà le cas pour Netflix, Apple TV+, Paramount+, ou encore Disney+.