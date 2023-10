Willow : Warwick Davis attristé de voir la série disparaître de la plate-forme de streaming

C’est sur son compte X/Twitter que Warwick Davis s’est exprimé pour la première fois sur la décision de Disney+ de supprimer la série «Willow» de la plate-forme de streaming en mai dernier. Le comédien a fait part de sa frustration et de sa tristesse pour les fans.

Le cœur lourd. En mai dernier, Disney+ avait décidé de ne pas renouveler la série «Willow» au-delà de la saison 1 en raison de ses audiences peu satisfaisantes. Mais également de la supprimer - avec d’autres programmes - purement et simplement de son catalogue afin de réaliser une économie de 1,5 milliard de dollars de taxes. Un crève-coeur pour les fans du personnage incarné par Warwick Davis, qui avaient eu plaisir à replonger dans cet univers fantastique, vingt-cinq ans après le film.

Si le comédien était resté silencieux depuis cette annonce, il vient de prendre le temps d’exprimer sa frustration et sa tristesse via son compte sur X. «Je rencontre quotidiennement des gens adorables qui sont fans de Willow, qui sont la raison pour laquelle la série a été produite. S’il vous plaît, @WaltDisneyCo, que puis-je dire à ces abonnés quand ils me disent qu’ils ne peuvent plus regarder la série ?», écrit-il.

I meet lovely people on a daily basis who are fans of #Willow, who are the reason the @DisneyPlus Series was made. Please tell me @WaltDisneyCo, what do I say to these subscribers when they ask why they can’t watch the series any more? #embarrassing pic.twitter.com/tUu9gstkbS

