Gwyneth Paltrow prend la défense des «nepo babies»

Après la polémique née aux Etats-Unis fin 2022, autour des «fils et filles de», baptisés outre-Atlantique les «Nepo Babies» et moqués pour être devenus célèbres avec, selon certains, l'aide parentale, Gwyneth Paltrow a évoqué le sujet dans une interview.

Une mise au point. Dans une récente interview accordée au magazine Bustle à l’occasion du 15e anniversaire de sa marque de cosmétiques Goop, l’actrice a donné son avis sur les critiques auxquelles ont dû faire face les enfants de stars ayant choisi la même voie que leurs parents. Interrogée sur sa fille Apple 19 ans, et la difficulté de grandir dans une famille connue, l’actrice de 51 ans est revenue sur la polémique autour des «Nepo Babies».

Elle-même issue d’une famille d’artistes, l’actrice oscarisée a déclaré : «aujourd’hui, il y a toute cette culture des bébés nepo et le jugement qui existe autour des enfants de personnes célèbres». Evoquant sa fille, elle a poursuivi en expliquant : «Elle n'est en réalité qu'une étudiante. Elle veut juste être une enfant, aller à l'école et apprendre. (…) J’espère juste que mes enfants se sentiront toujours libres de poursuivre exactement ce qu’ils veulent faire, indépendamment de ce que les autres vont penser ou dire».

Pas de débat pour Gwyneth Paltrow

Critiquant le terme «nepo baby», à traduire en français par «les bébés du népotisme», un terme qu’elle a qualifié «de très laid», l’actrice a souligné : «il n’y a rien de mal à faire ou à vouloir faire ce que font vos parents». Et d'argumenter : «Personne ne s’en prend à un enfant qui dit : "Je veux être médecin comme mon père et mon grand-père." La vérité est que si vous grandissez dans une maison avec beaucoup d'artistes et de gens qui font de l'art et de la musique, c'est ce que vous connaissez, de la même manière que si vous grandissez dans une maison avec des avocats, les discussions autour de la table portent sur les nuances de la loi».

Mère de deux enfants, Apple, 19 ans, et un fils Moses âgé de 17 ans, fruits de son union avec le chanteur de Coldplay Chris Martin, Gwyneth Paltrow entend bien les encourager quels que soient les chemins qu'ils prendront, balayant les critiques d'un revers de main.