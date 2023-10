Gen V : le spin-off de «The Boys» aura une saison 2

Lancé fin septembre sur Amazon Prime Video, «Gen V» a réussi à séduire les téléspectateurs au point de s’imposer comme la série la plus regardée de la plate-forme de streaming, dans plus de 130 pays à travers le monde. Elle vient d’être logiquement renouvelée pour une saison 2.

Une suite logique. Spin-off de «The Boys», la fiction superstar d’Amazon Prime Video, «Gen V» a réussi à s’imposer dans le cœur des fans au point de devenir la série la plus regardée dans plus de 130 pays à travers le monde. La plate-forme de streaming vient d’annoncer son intention de poursuivre l’aventure avec une saison 2, alors que le dernier épisode du premier chapitre ne sera diffusé que le 3 novembre prochain.

«Agrandir le monde de ‘The Boys’ était un pari aussi audacieux que celui de l'incroyable parcours de ‘Gen V’ pour nous», a déclaré Vernon Sanders, le directeur d’Amazon MGM Studios, dans un communiqué. «De nos premières discussions avec les showrunners Michele Fazekas et Tara Butters, ainsi qu’avec Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen, nous savions que ‘Gen V’ allait repousser les limites. Leur approche irrévérencieuse est exactement ce qui plaît au public, et cela a permis à la série de devenir la numéro 1 de la plate-forme de streaming dans plus de 130 pays», a-t-il également précisé.

Lancée le 29 septembre dernier, déclinée en 8 épisodes, «Gen V» suit l’histoire d’une poignée d’étudiants sur le campus de l’université Godolkin, une école réservée aux jeunes super-héros où ils sont censés apprendre à repousser leurs limites, et à devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Jusqu’au jour où les terribles secrets que renferment l’université menacent de remonter à la surface.