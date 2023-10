«Terminal» : la Création Originale CANAL+ de Jamel Debbouze avec Ramzy Bedia est en tournage

La première série co-réalisée et produite par Jamel Debbouze, une Création Originale CANAL+ intitulée «Terminal», est actuellement en tournage.

Décollage réussi. CANAL+ annonce le lancement du tournage de la Création Originale «Terminal», première série co-réalisée et produite par Jamel Debbouze, figure emblématique de l’humour sur CANAL+ depuis son inoubliable chronique «Le Cinéma de Jamel» jusqu’au «Jamel Comedy Club», en passant par «H», qui l’avait révélé au grand public aux côtés d’Éric Judor et Ramzy Bedia, entre 1998 et 2002.

Vingt ans après la fin de cette série culte, Jamel Debbouze s’apprête donc à revenir dans l’univers des sitcoms. Dans Le Club de l’été d’Europe 1, le comédien et humoriste avait cet été révélé qu’il travaillait sur une toute nouvelle série comique. «J'ai une très bonne nouvelle. Je vais réaliser une petite série, une sitcom, exactement comme pour H. Je suis très très fier et on espère toucher du doigt ce qu'on a pu faire avec H», s’était-il réjoui. «Ce sera filmé en public, avec la nouvelle génération de comiques que vous avez certainement vue sur la scène du Marrakech du rire, entre autres», avait-il ajouté.

«Terminal» comptera 12 épisodes de 26 minutes et racontera «le quotidien - sur terre et dans les airs - de l’équipage le plus drôle, le plus attachant et le plus incompétent de toute l’histoire de l’aviation française».

La série réunit autour de Ramzy Bedia, Bérangère McNeese, Brahim Bouhlel, Tristan Lopin, Camille Chamoux, Laureen «lapotegenante» ou encore Doully.