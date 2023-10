Britney Spears : la chanteuse explique pourquoi elle pose nue sur les réseaux

Dans ses mémoires à paraître ce mardi en France, Britney Spears justifie ses publications de photographies d'elle nue par un besoin de liberté.

Reprendre possession de son corps. Depuis la levée de sa tutelle en novembre 2021, Britney Spears a multiplié sur les réseaux les publications où on la voit nue. Alors que ces clichés ont notamment participé à l’éloignement de ses deux fils Sean Preston et Jayden James et régulièrement inquiété ses fans, la chanteuse est revenue dans ses mémoires sur les raisons qui la poussent à agir de la sorte. Dans un extrait obtenu par le New York Times, avant la publication de «La femme en moi», l’artiste de 41 ans, a justifié ces clichés d’elle en tenue d’Eve.

«Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'aime me prendre en photo nue ou dans de nouvelles robes», y écrit l’interprète de «Toxic». «Mais je pense que s'ils avaient été photographiés par d'autres des milliers de fois, en étant mis en scène et en posant avec l'approbation des autres, ils comprendraient que j'éprouve beaucoup de joie à poser de la façon dont je me sens personnellement sexy et à prendre mes propres photos», poursuit Britney Spears.

C'est donc un besoin de reprendre la main sur sa vie et de se réapproprier son corps, qui pousse la star à poser dénudée et à multiplier les photographies d'elle-même selon elle, et ce bien que ces clichés choquent ses enfants. Jayden James, 17 ans et Sean Preston, 18 ans, n'ont en effet pas vu leur mère depuis plus d'un an. Ils sont partis s'installer à Hawaï avec leur père, Kevin Federline cet été. Pour mieux comprendre leur mère, ils peuvent dorénavant s'appuyer sur un élément de réponse.

Pour rappel, les mémoires de Britney Spears «La femme en moi» paraissent demain, mardi 24 octobre, en France aux Editions JC Lattès.