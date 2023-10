Creed III : quel régime et quel programme d'entrainement Michael B. Jordan a-t-il suivis ?

L'acteur Michael B. Jordan, 36 ans, travaille extrêmement dur pour se mettre en forme pour ses films. Corey Calliet, son entraineur personnel, a expliqué comment il l'avait préparé pour le troisième volet de «Creed».

Couronné homme le plus sexy du monde par le magazine People en 2020, l’acteur américain Michael B. Jordan, 36 ans, reste surtout connu pour son rôle dans les films «Creed». Extension de la saga «Rocky», les trois longs-métrages sont centrés sur Adonis Creed, fils de la légende de la boxe Apollo Creed. Adonis doit donner de sa personne pour se montrer à la hauteur sur le ring. Un challenge qui réclame beaucoup de muscle, de discipline et d'agilité, en gros tout ce qui est également indispensable à son interprète Michael B. Jordan pour se tailler le corps de dieu grec que la planète entière lui envie.

Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

«Avez-vous déjà entendu parler de manger sur le pouce ? Eh bien, nous nous sommes entraînés sur le pouce», a déclaré pour Insider au moment de la sortie du troisième volet de «Creed» Corey Calliet, le préparateur sportif personnel de l’acteur. «Nous avons dû nous entraîner par petites étapes tout au long de la journée car nous ne pouvions pas suivre des séances complètes», a-t-il précisé. Et pour cause, Michael B. Jordan avait un planning ultra-serré pour se préparer non seulement à ses obligations d’interprète mais aussi, pour la première fois, à celles de réalisateur.

Pour «Creed 3» Michael B. Jordan s’est tout de même entraîné six jours par semaine pendant quatre mois avant le début du tournage. Pour développer ses incroyables abdominaux, Calliet lui a préparé un large éventail d'exercices, notamment des redressements assis à vélo, des levées de jambes allongées, des redressements assis avec une corde lestée et des torsions russes (exercice qui consiste à réaliser des rotations de buste à partir d'une position assise, pieds décollés, ndlr), a-t-il détaillé.

Surprendre le corps

Chaque entraînement de trente minutes commençait par un peu de cardio comme la course à pied, un échauffement, puis un entraînement complet du corps comme la pliométrie (ensemble d'exercices de musculation focalisé sur la tonicité des muscles striés squelettiques tels que biceps, quadriceps, et abdominaux, ndlr), de la gymnastique suédoise, de l'haltérophilie, ou encore du HIIT (acronyme d'High Intensity Interval Training, une pratique sportive fondée sur le fractionné réputée pour faire maigrir efficacement).

Le corps de Michael B. Jordan étant déjà habitué à un entraînement poussé, Calliet a tenu à varier constamment différents types d’exercices, car selon lui, «quand un corps s'habitue à quelque chose, il stagne et on ne voit plus les changements aussi vite.»

L’exercice physique n’est pas le seul pan de la préparation de Michal B. Jordan. L'acteur a dû également s’astreindre à un régime spécifique. «Votre corps ne changera pas sans la nutrition», a souligné Calliet, toujours pour Insider.

Régime répétitif

Il s'agissait d'un «régime strict», mais avec de nombreuses collations comme des fruits pour lui donner de l'énergie tout au long de la journée. Un régime à la fois simple et répétitif, essentiellement composé de protéines maigres, de légumes verts, de graisses saines et de céréales nutritives telles que l’avoine. En plus des boissons protéinées, Michael B. Jordan devait compléter par des «suppléments pré-entraînement» et des «suppléments de récupération».

Son assiette surveillée à la loupe, l’acteur avait néanmoins droit une fois par semaine à un «cheat repas» (un repas «de triche»), ce qui était parfois bénéfique estime Calliet, un hamburger ayant pour effet parfois de donner «un air plus volumineux aux muscles». L'objectif principal était cependant d'être la plupart du temps en léger déficit calorique, et de rendre le régime de plus en plus strict à l'approche du tournage.

Les repas-types étaient composés, au petit-déjeuner, de dinde hachée avec des œufs, du riz et des fruits, en collations, de shakes protéinés ou des fruits, et au déjeuner et au dîner, de viande blanche avec riz et légumes. Pour compléter son alimentation, Michael B. Jordan a pris des BCAA (des acides aminés à chaîne ramifiée qui participent à la construction musculaire), de la poudre protéinée, de la glutamine (pour faciliter la récupération) et des vitamines, a déclaré son coach.

A noter, pour ceux qui auraient toujours envie de se tailler un corps de dieu grec, que Corey Caillet propose ses services sur Instagram.