Ciné+ : musique, chant et danse à l’honneur en novembre sur les chaînes du bouquet

Musique, chant et danse seront à l’honneur tout au long du mois de novembre sur les chaînes du bouquet Ciné+.

S’enivrer de musique, chanter à tue-tête ou danser à en perdre haleine… C’est peut-être ce qui nous aidera à ne pas sombrer totalement dans la déprime en ces temps très troubles. Par bonheur, Ciné+ a concocté un programme musical qui va faire vibrer les corps autant que les cordes vocales et sensibles.

Ciné+ Premier proposera notamment le 15, à 20h50, «Elvis», le formidable biopic d’Elvis Presley signé Baz Luhrmann. Le 29, à 20h50, «y'aura dl'a rumba dans l'air» avec «Rumba, la vie», une comédie dans laquelle Frank Dubosc incarne un père antipathique et démissionnaire qui s’inscrit incognito au cours de danse de sa fille.

La soirée se poursuivra à 22h40 avec «Sol», sur une diva du tango en Argentine (Chantal Lauby) contrainte de revenir en France après la mort de son fils dont elle ne connaissait finalement rien, et qui va faire la rencontre de sa belle-fille (Camille Chamoux) et de son petits-fils.

Ciné+ émotion montera le son le 3, à 20h50, avec «Tenor», fabuleux face-à-face entre Michèle Laroque et MB14 orchestré par Claude Zidi Jr, pour un feel good movie à la passion de l'opéra communicative. Puis le 17 à 20h50, place à «Judy», avec Renée Zellweger, qui dans le rôle de Judy Garland interprète elle-même quelques chansons, dont le cultissime «Over the ­Rainbow». Enfin, changement radical de registre le 24 à 20h50, avec l'adaptation de la célèbre comédie musicale de Broadway «Rock of Ages», «Rock Forever».

Les mélomanes ne manqueront pas non plus de voir ou revoir via MyCanal «Whiplash», «Eden», «Her Smell» ou encore «All Eyez on me», un biopic sur le rappeur Tupac Shakur.

Ils seront aussi à la fête avec les nombreux documentaires musicaux passionnants comme «Christophe définitivement» (le 7 à 22h40, sur Ciné+Club), et à toute heure sur MyCanal : «Sugar Man», «Sebastien Tellier Many Lives», «Bob Marley One Love» ou encore «Benda Bilili !». Dans ce film Etoile d'or du documentaire 2011, on revit l'épopée incroyable - de Kinshasa aux scènes des plus grands festivals d'Europe - du Staff Benda Bilili, un groupe composé pour moitié de musiciens paraplégiques et SDF.

D’autres rendez-vous à ne pas manquer

Outre la thématique musicale, les chaînes du bouquet Ciné+ proposeront tout au long du mois de novembre de très belles programmations spéciales pour la plus grande joie de tous les cinéphiles.

Parmi elles, on note bien dans les agendas la soirée Jessica Chastain sur Ciné+ Premier le 4, avec à partir de 20h50 «355», suivi de «Miss Sloane» et «A Most Violent Year». Les amateurs de Cronenberg se brancheront sur Ciné+Frisson le 10 à 20h50, pour «Les Promesses de l’ombre», le 17 à 20h50 pour «Cosmopolis», le 24 à 20h50 pour «Les crimes du futur», et le 1er décembre à 20h50 pour «Existenz». Les fans de Mad Max réserveront quant à eux à tout prix leur soirée du 3, pour un marathon jusqu'au bout de la nuit avec sur Ciné+ Frisson, à partir de 20h30, «Mad Max Fury Road» suivi de «Mad Max», «Mad Max 2 - Le Défi», et «Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre».

Parmi les autres réjouissances de novembre à dévorer sur les chaînes du bouquet Ciné+ et MyCanal (où tous les programmes sont à retrouver à toute heure), rendez-vous devra aussi être pris avec Agnès Jaoui le 14, avec à partir de 20h50 «Le cours de la vie», «A l’ombre des filles», et «Compagnons». Une jolie sélection à prolonger sur MyCanal avec «Le rôle de sa vie».