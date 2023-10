The Crown, saison 6 : l'accident mortel de Lady Diana au cœur de la nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de la première partie de l’ultime saison 6 de «The Crown», qui sera lancée le 16 novembre, dévoile des images de la princesse Diana avant son accident mortel à Paris, le 31 août 1997. Et la déflagration qui a suivi pour la famille royale britannique.

Des temps tourmentés. La nouvelle bande-annonce de la première partie de l’ultime saison 6 de «The Crown» vient d’être publiée par Netflix, où elle sera lancée le 16 novembre prochain. On y découvre des images inédites de la princesse Diana, toujours incarnée avec brio par Elizabeth Debicki, alors qu’elle est pourchassée sans relâche par les paparazzis du monde entier. Fraîchement séparée du prince Charles, elle est désormais en couple avec le producteur de cinéma égyptien, Dodi Al-Fayed.

Une relation qui ne plaît guère à la famille royale britannique. «Maman, vous allez bien ?», lui demande le prince William au téléphone, avec son frère, Harry, à ses côtés. «Je vais bien. C’est juste… c’est un peu la folie ces derniers temps», lui répond sa mère. Au même moment, on peut la voir lire un mot sur lequel est écrit : «Paris la semaine prochaine ?» La bande-annonce laisse également entrevoir le désarroi dans lequel la mort de Lady Diana va plonger la famille royale britannique.

Déclinée en quatre épisodes, qui seront diffusés chaque semaine, la première partie de la saison 6 de «The Crown» sera dominée par la princesse Diana, et l’accident mortel survenu le 31 août 1997 à Paris. Un moment particulièrement sensible traité avec la plus grande délicatesse selon les producteurs. «Les téléspectateurs seront les seuls juges à la fin, mais je trouve que cela a été recréé avec délicatesse et attention. Elizabeth Debicki (qui incarne Diana à l’écran) est une actrice formidable, et elle a fait preuve d’énormément d’attention et de précaution. Elle aimait Diana. Il y a énormément de respect de notre part à tous, j’espère que cela est évident», avait notamment expliqué Suzanne Mackie en août dernier.