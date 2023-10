Miss France 2024 : voici les photos des 30 candidates régionales

L'élection Miss France 2024 aura lieu le 16 décembre, au Zénith de Dijon. Lors de cette soirée, elles seront 30 à se disputer la couronne. Voici les photos des candidates régionales en lice pour succéder à Indira Ampiot.

Miss Tahiti, Ravahere Silloux, 24 ans

Ravahere Silloux est la première candidate à avoir remporté son ticket pour le célèbre concours. Après avoir terminé son Master de marketing digital, la jeune femme, qui s'intéresse beaucoup au développement personnel, souhaite ouvrir sa propre agence de communication. Engagée et passionnée par les voyages et l’Afrique, la miss de 24 ans a effectué plusieurs missions humanitaires, notamment au Congo.

Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsai, 18 ans

Originaire de Kourou, Audrey Ho-Wen-Tsai est passionnée par la danse et le chant, ainsi que par la nature et l'environnement. La jeune femme de 18 ans a d'ailleurs pour objectif de devenir agent dans le marketing durable et vert. Sa devise : «Le positif attire le positif !»

Miss Guadeloupe, Jalylane Maës, 18 ans

Jalylane Maës est en licence administrative, économique et sociale. Plus tard, elle envisage de fonder son entreprise dans le domaine de l'événementiel. S'il y a bien une cause qui lui tient à cœur, «c'est celle de l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes», a affirmé la Miss.

Miss provence, Adéline Blanc, 25 ans

Agée de 25 ans, Adéline Blanc exerce la profession de dentiste. «Je suis dentiste, alors la couronne ça me connaît», avait-t-elle lancé, non sans humour, lors du concours de beauté régional. Miss Provence aime également beaucoup l'équitation et le tennis.

Miss Corse, Sandra Bak, 22 ans

Diplômée d'un Master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, Sandra Bak souhaite «soutenir l'éducation pour les enfants et plus particulièrement l'inclusion à l'école, notamment des enfants en situation de handicap», a-t-elle déclaré auprès de Corse Matin.

Miss Côte d'Azur, Karla Bchir, 19 ans

Mannequin de métier, Karla Bchir aimerait désormais travailler dans l'immobilier. La Miss, qui a confié à Nice Matin avoir été victime de moqueries au collège en raison de sa taille, suit actuellement une formation dans une agence spécialisée dans le luxe.

Miss languedoc, Maxime Teissier, 19 ans

En décembre prochain, le Languedoc sera représenté par Maxime Teissier. Agée de 19 ans, la jeune femme est originaire de Montpellier. Cette passionnée des animaux est actuellement étudiante en troisième année de vétérinaire.

miss roussillon, Elise Aquilina, 21 ans

Originaire de Cabestany (Pyrénées-Orientales), Elise Aquilina défendra les couleurs du Roussillon et «les valeurs des terres catalanes». La Miss de 21 ans, qui avait déjà participé au concours régional il y a deux ans, souhaite devenir avocate en droit public.

miss alsace, Adeline Vetter, 27 ans

Âgée de 27 ans, Adeline Vetter a été choisie pour représenter l'Alsace. La miss est pharmacienne de formation et réside à Rossfeld (Bas-Rhin). Dans la vidéo de son portrait, elle s'est dite «chanceuse et fière d'être Alsacienne», et veut «faire raisonner (son accent alsacien, ndlr) le plus loin possible».

miss Midi-Pyrénées, Nadine Benaboud, 22 ans

Nadine Benaboud, 22 ans, a remporté la couronne de Miss Midi-Pyrénées. La jeune femme de 22 ans est chargée de clientèle dans une concession automobile. Amatrice de ski et de randonnées, Nadine Benaboud est également passionnée par les langues étrangères. Elle parle le norvégien, l’arabe, le français et le suédois.

Miss Nouvelle-Calédonie, Emma Grousset, 21 ans

Contrairement à ce qui avait été indiqué le soir de la finale, ce n'est pas Mathilda Lelong qui a décroché son ticket pour l'élection, mais Emma Grousset, 21 ans. Cette élection régionale a en effet été entachée par une erreur de comptage des votes.

miss auvergne, Oriane Mallet, 22 ans

Originaire de l’Allier, Oriane Mallet représentera la région Auvergne. La jeune femme, âgée de 22 ans, suit une licence marketing et communication en alternance. Passionnée de sport, elle a notamment pratiqué du basket à haut niveau.

miss rhône-alpes, Alizée Bidaut, 22 ans

Originaire de Saint-Genis-sur-Menthon, dans l'Ain, Alizée Bidaut, 22 ans, a raflé l'écharpe de Miss Rhône-Alpes. Titulaire d'un Bac Pro CGESCF (Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin), la miss est désormais soigneuse animalière et travaille dans la recherche médicale.

miss Limousin, Agathe Toullieu, 21 ans

Agathe Toullieu a été sacrée Miss Limousin. Étudiante en école de Commerce à Lyon, la Corrézienne de 21 ans est passionnée de musique et de sport. Elle joue notamment au handball. Engagée, Agathe Toullieu a également été bénévole pour les Restos du Coeur.

miss Lorraine, Angéline Aron-Clauss, 26 ans

Originaire de Hilbesheim, en Moselle, Angéline Aron-Clauss, 26 ans, a décroché le titre de Miss Lorraine 2023. La jeune femme, qui a fondé sa propre société de maquillage, se décrit comme «forte et indépendante» et souhaite montrer «qu'on peut réussir quand on est jeune, et surtout une femme».

miss bourgogne, Luna Lacharme, 18 ans

Luna Lacharne, 18 ans, vient de La Chapelle-de-Guinchaya et a été inscrite au concours de beauté par ses parents. Étudiante en première année de Bachelor Marketing Communication à Lyon, la miss Bourgogne 2023 joue au basketball depuis plus de dix ans et se définit comme «pétillante et souriante».

Miss Champagne-Ardenne, Noa Dutitre, 21 ans

Noa Dutitre se rendra elle aussi en Guyane pour le traditionnel voyage de préparation. Fille du footballeur Jérôme Dutitre, ancien attaquant calaisien et ex-entraîneur du SC Abbeville, la jeune femme, âgée de 21 ans, étudie les langues étrangères à la faculté de Reims.

Miss Aquitaine, Lola Turpin, 19 ans

D'abord élue Miss Périgord, Lola Turpin,19 ans, représentera les couleurs de la région Aquitaine. La jeune femme, qui prépare une licence internationale de marketing, est passionnée d'athlétisme et souhaite venir en aide «aux enfants en difficulté, victimes de violences physiques, psychologiques ou encore d'inceste».

miss Centre-Val de Loire, Emmy Gisclon, 22 ans

Élue première dauphine en 2020, Emmy Gisclon a pris sa revanche en remportant le titre de Miss Centre-Val de Loire. «Je donnerai le meilleur de moi-même pour la région», a déclaré après son sacre l'étudiante en direction artistique, qui a dédié sa victoire à sa grand-mère.

miss Bretagne, Noémie Le Bras, 21 ans

La nouvelle Miss Bretagne se prénomme Noémie Le Bras. Originaire du Cloître-Leyben, la Finistérienne de 21 ans, qui espère succéder à Laury Thilleman, élue Miss France 2011, suit un Master en gestion des ressources humaines. Ses passions ? La course automobile et la mode.

miss poitou-charentes, Lounès Texier, 18 ans

Étudiante en arts du spectacle dans la ville de Poitiers, Lounès Texier est âgée de seulement 18 ans. La Deux-Sévrienne, qui a grandi dans la commune de Périgné, est restée assez discrète sur son parcours. Elle a d'ailleurs créé son premier compte Instagram juste après son sacre.

miss réunion, Mélanie Odules, 20 ans

Mélanie Odules a 20 ans et travaille en tant que conseillère de vente. La jeune candidate, qui a déjà tenté de remporter l'écharpe de Miss Réunion en 2021, est très engagée dans la lutte contre le mal logement, «cruciale à La Réunion et partout dans le monde», a-t-elle affirmé.

miss martinique, Chloé Modestine, 21 ans

Originaire du Vauclin, Chloé Modestine est étudiante en deuxième année de BTS Commerce International. La candidate de 21 ans souhaite profiter de son nouveau statut pour parler métissage culturel. «C'est quelque chose que je serai fière de représenter», a déclaré la nouvelle Miss Martinique.

miss mayotte, Houdayifa Chibabo, 21 ans

Âgée de 21 ans, Houdayifa Chibabo a remporté l'écharpe et la couronne de Miss Mayotte. La jeune femme est originaire de la ville de M’Tsangamouj et étudiante en psychologie. Grâce à son sacre, elle espère prendre confiance en elle, et compte bien «mettre en avant les valeurs de (sa) culture».

Miss Franche-Comté, Sonia Coutan, 24 ans

Originaire de Champagnole (Jura), Sonia Coutan, 24 ans, a commencé sa carrière en tant que gendarme. Après quoi la jeune femme a changé de voie professionnelle et travaille désormais dans un EHPAD. Ur son compte Instagram elle a confié souffrir d’endométriose. «À toi l'endométriose qui m'a volé un peu de ma féminité (…). Le chemin a été long mais grâce à toi, j'ai trouvé ma voie», a-t-elle écrit.

Miss Île-de-France, Éléna Faliez, 28 ans

Âgée de 28 ans, Éléna Faliez représentera la région francilienne au concours Miss France, désormais ouvert à toutes les femmes de plus de 18 ans. Consultante dans la cybersécurité, la jeune femme tentera de marcher dans les pas de Diane Leyre, Miss Île-de-France sacrée Miss France en 2022.

Miss Nord-Pas-de-Calais, Ève Gilles, 20 ans

Élue Miss Nord-Pas-de-Calais, Eve Gilles, 20 ans, est originaire de Quaëdypre et étudiante en 2e année de master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS). Passionnée de danse et d’équitation, la miss souhaite devenir statisticienne.

Miss Normandie, Wissem Morel, 21 ans

Étudiante en troisième année de licence en biologie, Wissem Morel défendra les couleurs de la région Normandie. «La nuit a été courte mais je suis remplie de joie et de gratitude (…). Un immense merci à tous, il me tarde de parcourir les 4 coins de la Normandie et de tous vous rencontrer», a déclaré le lendemain de son élection la jeune rouennaise de 21 ans.

Miss Pays de la Loire, Clémence Ménard, 25 ans

Clémence Ménard a réalisé son rêve de petite fille, être élue Miss Pays de la Loire. Sportive, la jeune femme de 25 ans est originaire de Beaupréau (Maine-et-Loire) et infirmière au sein de l'établissement de santé Hospitalisation à domicile (HAD) Mauges Bocage Choletais.

Miss Picardie, Charlotte Cresson, 23 ans

Installée dans la commune de Nesle, dans la Somme, Charlotte Cresson est titulaire d’une licence en optométrie et contactologie, et travaille aujourd’hui en tant qu’opticienne. «C’est un réel honneur, je ferai tout pour vous rendre fière, félicitations à l'ensemble des candidates, vous êtes une merveilleuse promo», a déclaré la miss de 23 ans, qui avait déjà tenté sa chance au concours de Miss Picardie.