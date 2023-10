Monty Python : Pour John Cleese, le groupe d’humoristes a été une des premières cibles de la «cancel culture»

Dans un entretien accordé au site britannique du Sunday Times, John Cleese affirme que la troupe des Monty Python a été une des premières cibles de la «cancel culture» après la sortie du film «La vie de Brian» en 1979.

Le revers de la médaille. Véritable légende de l’humour britannique, John Cleese, mondialement connu en tant que membre des Monty Python, a profité d’une interview faite avec le site britannique du Sunday Times pour affirmer que lui et ses compagnons ont été les premières cibles de la «cancel culture» au moment de la sortie du film «La vie de Brian» en 1979. Un long métrage très mal accueilli à l’époque par une partie de la communauté chrétienne en raison des nombreuses moqueries qu’il contient sur la religion.

«On peut dire que nous avons été les premières cibles de la ‘cancel culture’. Les gens n’aiment pas voir les idées qu’ils chérissent être mises à mal ou questionnées. Nous aimons tous vivre dans notre propre système de pensée, entouré de gens qui pensent à peu près comme nous. C’est ce qui se passe également sur Internet, où on se retrouve dans ces chambres d’écho», analyse-t-il. «C’est pourquoi l’humour est encore plus important aujourd’hui afin de percer ces bulles, de les ouvrir, et de leur faire prendre l’air. C’est une bonne chose pour tout le monde», poursuit-il.

risque d'être banni à vie

Pour John Cleese, faire preuve d’un humour transgressif semble de plus en plus difficile à l’heure où le risque d’être mis définitivement à l’écart pour ses propos – quand bien même il s’agit d’humour – est plus réel que jamais. «Le problème est que l’humour transgressif devient de plus en plus difficile, car si vous transgressez l’idée que certaines personnes se font du bon goût, l’humoriste peut être banni à vie. Cela vient miner l’impulsion créative», lance-t-il.

L’ancien membre des Monty Python, âgé de 84 ans, regrette que la «cancel culture» (ou «culture de l'annulation» en français) vient freiner les artistes dans «leur pensée». «C’est plus difficile d’être drôle – ou intéressant intellectuellement – en faisant des associations. D’un point de vue culturel, c’est dangereux. Je suis tellement vieux que je me fiche d’être banni. Mais pour un jeune artiste qui débute, ça peut être différent», ajoute-t-il.