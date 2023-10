Mort de Matthew Perry : qui étaient les femmes de sa vie ?

Décédé à l’âge de 54 ans, Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la série «Friends», ne s’est jamais marié, mais a connu de nombreuses histoires d’amour.

La star de «Friends», Matthew Perry, a été retrouvé mort à son domicile ce samedi à l'âge de 54 ans. S’il n’a jamais été marié et n’a jamais eu d’enfant, l’acteur, qui incarnait Chandler, l'âme-sœur de Monica Geller, a vécu plusieurs histoires d’amour avec des actrices célèbres.

Parmi elles, Yasmine Bleeth, l'une des stars de la série culte «Alerte à Malibu», avec qui il a vécu une courte idylle en 1995. L’acteur américano-canadien s'est ensuite épris de Julia Roberts, qui lui a d’ailleurs donné la réplique dans un épisode de «Friends».

Les deux acteurs, qui ont correspondu plusieurs semaines par fax avant de se mettre en couple, se sont séparées au bout de deux mois de relation. «Sortir avec Julia Roberts était trop pour moi. J'avais toujours l’impression qu'elle allait rompre avec moi», a affirmé Matthew Perry dans son autobiographie «Friends, Mes amours et cette chose terrible», parue en 2022.

«J'étais brisé, je ne pouvais pas aimer. Au lieu d'affronter ma peur de la perdre un jour, j'ai préféré rompre avec la belle et brillante Julia Roberts», a-t-il écrit. Après quoi il a eu une aventure avec Neve Campbell, révélée dans la saga «Scream», puis avec Renée Zellwegger, alias Bridget Jones.

fiancé à Lizzy Caplan

Gwyneth Paltrow («Iron Man»), Lauren Graham («Gilmore Girls») et Maeve Quinlan («Amour, gloire et beauté») ont également partagé la vie du comédien. En 2006, il est tombé amoureux de l'actrice Lizzy Caplan, qui joue Janis dans le film «Lolita malgré moi», et avec qui il est resté six ans. Il s’agit de sa plus longue histoire d'amour.

Après deux ans de relation, en novembre 2020, Matthew Perry s’est fiancé à Molly Hurwitz, une agente littéraire de 13 ans sa cadette, avant de rompre quelques mois plus tard.

«Parfois, les choses ne marchent pas, et c'est le cas ici», avait-il déclaré en juin 2021 dans un communiqué. «Je souhaite le meilleur à Molly», avait ajouté l'acteur, qui a séduit les fans avec son humour caustique, son sarcasme et son manque de confiance en lui.