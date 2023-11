House of the Dragon : la date de lancement de la saison 2 se précise

Selon le site américain Entertainment Weekly, la chaîne américaine HBO vient de préciser que la saison 2 de «House of the Dragon» sera lancée au début de l’été 2024. Celle-ci plongera les téléspectateurs au cœur de la guerre civile qui va mettre Westeros à feu et à sang.

Enfin des nouvelles fraîches. Conscient de l’impatience qui règne autour de la suite de la série, la chaîne américaine HBO a convié la presse américaine à un point presse organisé dans ses locaux, à New York, afin de confirmer le lancement de la saison 2 de «House of the Dragon» dans le courant de l’été 2024. «Ils ont terminé le tournage et sont en post-production. Nous espérons avoir cela au début de l’été», a annoncé Casey Bloys, le patron de la chaîne américaine HBO, rapporte le site américain Entertainment Weekly.

Lancée en août 2022, la première saison de «House of the Dragon» a majoritairement servi à planter le décor de la guerre de succession sanglante qui va opposer les partisans de Rhanyera Targaryen à ceux d’Aegon II Targaryen, l’enfant né du second mariage de Viserys Ier (père de Rhanyera) avec Alicent Hightower, près de deux siècles avant les événements de la série originale. Adaptation du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, «House of the Dragon» ne comptera que 8 épisodes dans la saison 2, soit deux de moins que la première.

Une décision prise après la réécriture de plusieurs scripts censée dynamiser le récit. Certains soupçonnent toutefois Warner Bros. Discovery, la maison mère de la chaîne HBO, d’avoir simplement cherché à faire baisser les coûts de production. En octobre 2002, sur son blog personnel, George R.R. Martin avait précisé que 4 saisons de 10 épisodes seraient nécessaires pour rendre justice à son œuvre. «Cela va exiger quatre saisons de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la ‘Danse des dragons’ du début à la fin», avait-il écrit. On est impatient de voir ce que cela va donner.