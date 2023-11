Love & Death : CANAL+ dévoile la date de lancement de la série sanglante avec Elizabeth Olsen

C’est à partir du 30 novembre que les abonnés CANAL+ pourront découvrir «Love & Death», la mini-série en 7 épisodes avec Elizabeth Olsen et Jess Plemons, inspirée de l’histoire vraie d’une mère au foyer meurtrière.

Un coup tranchant. Les abonnés CANAL+ ont rendez-vous le 30 novembre prochain avec la série «Love & Death», avec Elizabeth Olsen (Avengers) et Jess Plemons (Fargo) dans les rôles principaux.

Comment appelle-t-on un rêve qui finit mal ?





Déclinée en 7 épisodes, réalisée par Lesli Linka Glatter et écrite par David E. Kelley, le scénariste de «Big Little Lies», cette fiction est inspirée de l’histoire de Candy Montgomery qui, en 1980, fut soupçonnée d’avoir assassiné la femme de son amant à coup de hache. «C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes d’une petite ville, qui culmine dans un acte d’une terrible violence», avait commenté Sarah Aubrey, la directrice des contenus originaux chez HBO Max, le jour où la chaîne HBO venait d’annoncer le lancement de la production en 2021.

Adaptation du livre «Evidence of Love : A True Story of Passion and Death in the Suburbs», et alimentée par les nombreux articles publiés par le journal américain Texas Monthly sur l’affaire, cette série limitée suivra «deux couples de croyants menant une vie paisible dans l’Etat du Texas, jusqu’à ce que quelqu’un s’empare d’une hache», précise la description officielle.