Stranger Things : les créateurs parlent du prequel en pièce de théâtre, qui en dira plus sur les origines de Vecna

Dans une nouvelle vidéo publiée ce lundi, les créateurs de «Stranger Things», Matt et Ross Duffer, ainsi que des membres de l'équipe créative et le metteur en scène Stephen Daldry, expliquent ce que les fans peuvent attendre de la pièce de théâtre «Strange Shadow», qui débarque à Londres ce 17 novembre.

Un show «cinématographique et sanglant» qui devrait rien moins que révéler les origines de Vecna et du Monde à l'Envers... Présentée ce lundi dans le cadre du «Stranger Things Day» (l'événement annuel qui marque le jour où, dans l'histoire, le personnage de Will Beyers a disparu à Hawkins en 1983), une nouvelle vidéo de trois minutes dévoile des images de «Strange Shadow», la pièce de théâtre qui fait office de prequel à la série «Stranger Things», dont la première aura lieu au Phoenix Theatre à Londres, ce 17 novembre.

Cette nouvelle vidéo fait suite à la récente révélation par Netflix des premières images de la pièce qui montraient notamment Henry Creel (Louis McCartney) avec le Dr Brenner (Patrick Vaill). On peut y voir les créateurs du show, les frères Duffer Ross et Matt - qui ont co-écrit l’histoire et en sont également les producteurs - donner un aperçu de l’intrigue, en particulier un détail d’importance concernant Vecna.

“There’s definitely more story to tell here.” Get a look behind the curtain of Stranger Things: The First Shadow as told by the epic creative team taking this Stranger Things story to the stage. #strangerthingsday pic.twitter.com/Wcitb3DNpc — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2023

L'origine du Monde à l’Envers

On savait la pièce centrée sur les versions plus jeunes de personnages bien connus de la série : Joyce (jouée par Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Bob (Sean Astin) et Henry (la version plus jeune de Vecna de Jamie Campbell Bower, interprétée par Raphael Luce). On sait désormais qu'elle comportera une histoire d'amour au lycée entre Henry Creel (qui finit par devenir Un, qui finit par devenir Vecna) et Patty Newby, la sœur de Bob, personnage apparu dans la saison 2 de «Stranger Things» (attention spoilers : qui termine mutilée par des créatures de l'Upside Down).

Les frères Duffer indiquent que «comme dans chaque histoire de 'Stranger Things', il y a un nouveau personnage vraiment important, qui est dans ce cas Patty Newby». «L'essentiel de l'histoire est Patty et sa petite romance naissante avec Henry», explique aussi Kate Tefry, rédactrice sur «Stranger Things» qui a également participé à l’écriture de «The First Shadow».

La productrice Sonia Friedman ajoute que c'est «aussi l'origine de comment Henry Creel est devenu numéro Un (001)». «C'est l'origine de Stranger Things», explique Patrick Vaill, qui incarne une version plus jeune du Dr Brenner dans «The First Shadow», «c'est l'origine du Monde à l'Envers.»

L’action de la pièce se déroule plus précisément en 1959, et met en scène le jeune Jim Hopper (futur chef de la police) et le terrifiant Henry Creel, au moment où lui et sa famille ont emmenagé à Hawkins, dans l'Indiana : «Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque Henry Creel, un nouvel étudiant, arrive, sa famille découvre qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une très longue portée.»

Concernant les effets visuels de cette pièce très «cinématographique», «il y a beaucoup de monstres et beaucoup d'effets sanglants», déclare Jamie Harrison, leur concepteur. «Il y a beaucoup de disparitions et d'apparitions et bien d'autres choses dont je ne vais pas vous parler parce que vous ne voulez pas gâcher la surprise du public», a-t-il ajouté.

Bientôt la fin, ou pas tout à fait

Dans une nouvelle déclaration commune, les Duffer Brothers ont exprimé leur joie d'élargir leur univers à succès au-delà de la série télévisée, qualifiant l'expérience de «passionnante».

#StrangerThingsOnStage will take you right back to the beginning of the Stranger Things story – and it might hold the key to what comes next... pic.twitter.com/3y9waLiG9j — Stranger Things (@Stranger_Things) July 5, 2023

«Proposer cette nouvelle histoire de Stranger Things sur scène, avec un public en direct, est une perspective que nous trouvons extrêmement excitante, et nous sommes ravis qu'une ville avec une culture théâtrale aussi riche que Londres reçoive la première mondiale de notre nouvelle histoire», ont-ils souligné.

Née il y a sept ans et devenue culte, la série «Stranger Things» s'apprête de son côté à mettre un point final à son histoire à l’issue d’une saison 5 dont la date de diffusion, retardée par les grèves à Hollywood, n’a pas encore été révélée. Il faudra aux fans s'armer de patience... Peut-être ne sera-t-elle mise en ligne qu'en 2025, voire 2026.

Consolation, l'univers de «Stranger Things» va néanmoins continuer de s'étendre. Outre la pièce de théâtre, les frères Duffer ont révélé des projets pour une série dérivée – dont les détails sont gardés secrets – ainsi qu'une série animée se déroulant dans le même monde.