The Bear : la série culinaire renouvelée pour une saison 3

La chaîne américaine FX vient d’annoncer le renouvellement de la série «The Bear» pour une saison 3. Une excellente nouvelle pour les fans de la fiction portée par Jeremy Allen White, et diffusée en France sur Disney+.

Une nouvelle pleine de saveur. Succès critique et public, «The Bear» va laisser ses cuisines ouvertes pour une saison, a annoncé la chaîne américaine FX où la série est diffusée outre-Atlantique. Lancée en 2022, la série suit Carmy Berzatto, un jeune chef contraint de reprendre la sandwicherie de son frère après le suicide de ce dernier. Aidé par la talentueuse Sydney, et le reste des employés – plus ou moins motivés au départ – Carmy va tenter de transformer le lieu en un restaurant huppé de la ville de Chicago.

Après une saison 1 plus que convaincante, le deuxième chapitre de «The Bear» a multiplié les apparitions de stars à l’écran, notamment Will Poulter, Jon Bernthal, Bob Odenkirk, ou encore Jamie Lee Curtis. Là encore, le succès a été au rendez-vous.

«La série a réussi à captiver l’audience dès sa première saison, et a atteint de nouveaux sommets avec la seconde, au point de devenir un phénomène culturel», a déclaré Nick Grad, le président de FX Entertainment. «Ce que la production et toutes les équipes ont réussi à faire est vraiment remarquable. Nous et nos partenaires chez Hulu rejoignons les fans dans leur impatience de découvrir le prochain chapitre de l’histoire de ‘The Bear’», a-t-il ajouté.