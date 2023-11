Friends : Matthew Perry avait fait changer un épisode pour éviter que Chandler ne trompe Monica

Dans une interview avec le site américain TMZ, la comédienne Lisa Cash a révélé que Matthew Perry avait fait changer le scénario d’un épisode de la saison 5 afin d’éviter que son personnage, Chandler, ne trompe Monica. Il était persuadé que le public ne lui pardonnerait pas.

Un changement de dernière minute. Invitée à parler de son expérience sur le tournage de «Friends» sur le site américain TMZ, la comédienne Lisa Cash a révélé que Matthew Perry avait fait modifier le scénario de l’épisode «Celui qui était à Las Vegas – Partie 1» de la saison 5 afin de supprimer la partie où son personnage, Chandler, trompait Monica avec une autre femme après une dispute. «Je suis arrivée sur le tournage en tant que guest-star, et j’étais super excitée. La scène voyait Chandler et Monica se disputer après un déjeuner avec Richard (Tom Selleck). Dans le script d’origine, Chandler remontait dans la chambre d’hôtel, passait une commande, et j’étais l’employée qui la lui apportait. On se retrouvait à parler, à rigoler, à se connecter, et Chandler finissait pas tromper Monica avec mon personnage» dit-elle.

Toutefois, la veille du tournage de l’épisode, Lisa Cash découvre que le scénario a été complètement modifié, et qu’elle apparaîtra désormais comme hôtesse de l’air dans une scène avec Ross et Rachel. «Nous avions fait les répétitions, et tout le reste. La veille avant le tournage devant le public, on m’a dit que Matthew s’était entretenu avec les scénaristes en leur expliquant que le public ne pardonnerait jamais à Chandler d’avoir trompé Monica. Et il avait probablement raison. Cela aurait pu changer le cours de la série et de son personnage», poursuit-elle.

Lisa Cash assure n’avoir eu aucune animosité envers Matthew Perry après sa décision de supprimer leur scène, et qu’il s’était montré très agréable lors des répétitions. «Je me sentais tellement à l’aise. Il était si agréable et accueillant, et il m’a mis dans les meilleures dispositions. Je me suis tellement amusée. C’était tellement drôle de faire la scène avec lui et c’était facile», assure-t-elle.