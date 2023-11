INA 70 : une chaîne gratuite pour replonger dans les années 1970

L’INA et le service de télévision en streaming Pluto TV lancent conjointement une nouvelle chaîne dédiée à la rediffusion d’émissions culte des années 1970.

Voyage dans le temps. L’INA – l’Institut national de l’audiovisuel - lance ce mercredi 8 novembre une expérience inédite en collaboration avec Pluto TV. Une chaîne en streaming, avec plus de 150 heures de programmes.

Cette chaîne gratuite, baptisée INA 70, promet de replonger les téléspectateurs dans les années 1970 avec les émissions «les plus culte de la décennie», est-il annoncé, parmi elles «Les Jeux de 20H» et son célèbre arbitre Maître Capello, «Au Théâtre ce soir» et ses captations de pièces dans «les décors de Roger Harth et les costumes de Donald Cardwell», le concours de chant pour enfants «L’Ecole des Fans» animé par Jacques Martin, mais aussi «Les Enquêtes du Commissaire Maigret» avec Jean Richard et sa pipe ou encore «Numéro Un», divertissement produit par Maritie et Gilbert Carpentier et présenté par les chanteurs de l’époque eux-mêmes.

Accessible sans abonnement

«Gratuite et grand public», INA 70 «donnera accès à une sélection de programmes, fidèle aux horaires de diffusion d'origine, au plus près de l'expérience vécue par les téléspectateurs de l'époque», a indiqué l'INA qui proposera ainsi, par exemple, le jeudi soir en prime time l’émission historique «Alain Decaux raconte», suivie en deuxième partie de soirée par l’émission littéraire «Apostrophes» de Bernard Pivot.

L’INA entend ainsi «permettre à la jeune génération de découvrir des programmes culte et à leurs aînés de retrouver la télévision d’il y a cinquante ans», l’occasion «de revisiter comment certains sujets majeurs tels que la santé, l'écologie, la culture, le sport ou les droits des femmes étaient abordés par la télévision d’alors.»

Pluto TV est accessible sans inscription et sans abonnement sur tous les écrans (TV, smartphones, tablettes et PC) via www.pluto.tv, sur Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromeca st, Roku ; PlayStation Store, consoles Xbox, PC Windows ; sur TV connectées Samsung, LG et Hisense ; via les box Bouygues Telecom ainsi que via des Apps dédiées iOS et Android disponibles sur Apple Store et Google Play.