Musée Grévin : la Pat' Patrouille va bientôt débarquer à Paris

La bande de héros canins bien connue sous le nom de Pat' Patrouille va investir les allées du musée Grévin à partir du 16 novembre prochain.

Stella, Rocky, Marcus, Chase, Ruben et Zuma vont bientôt avoir leur double. A l’occasion des 10 ans de la série animée La Pat' Patrouille développée par Spin Master Entertainment, et alors que le deuxième film d’animation consacré à cette fine équipe est sorti en octobre dernier, la Pat' Patrouille rejoint les rangs du célèbre musée du Boulevard Montmartre.

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour transposer ces six chiots courageux et leur ami Ryder en 3 dimensions. Ils prendront leurs quartiers tout près d’autres personnages célèbres issus de l’univers jeunesse, tels que Titeuf, Sophie La Girafe ou encore LadyBug, dans une nouvelle zone spécialement imaginée pour l’occasion et reprenant les codes de la série. Cerise sur le gâteau, les enfants pourront prendre la pose dans le non moins célèbre quad de Ryder pour immortaliser leur visite.

Dévoilée au grand public le 16 novembre prochain, la fine équipe rejoint ainsi les plus de 250 personnalités déjà présentent au musée Grévin. Dernièrement, Dwayne Johnson, Audrey Fleurot, Antoine Griezmann, Antoine Dupont ou encore M y ont fait leur entrée.