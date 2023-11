Gwyneth Paltrow révèle le nom de l'acteur qui pourrait la convaincre de renouer avec le cinéma

Absente des plateaux depuis plusieurs années, Gwyneth Paltrow a dévoilé le nom de l’acteur qui serait susceptible de lui donner envie de retrouver les plateaux de tournage.

Un acteur bien connu pourrait la convaincre. Totalement investie au sein de son entreprise de cosmétique GOOP, qui célèbre cette année son quinzième anniversaire, Gwyneth Paltrow a peu à peu déserté les plateaux. Alors que sa dernière apparition à l’écran remonte à 2020, dans la série «The Politician», la star a été interrogée sur un éventuel retour devant les caméras à l’occasion des CFDA Fashion Awards lundi soir, où elle a remporté le prix de l’innovation. «Quel rôle, quel acteur pourraient vous faire revenir au cinéma ?», lui a ainsi lancé une journaliste d’Entertainment Tonight. Si l’ex-compagne de Brad Pitt ne semble pas décidée à retrouver les plateaux de tournage dans l’immédiat, elle a toutefois dévoilé le nom de l’acteur qui pourrait lui faire changer d’avis.

Un ami et coéquipier

«Ce serait très difficile pour moi de rejouer en ce moment à cause de mon travail (de chef d’entreprise ndlr), mais j’imagine que Robert Downey Jr. pourrait probablement me faire revenir», a confié la star, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 1999 pour «Shakespeare in love».

Un acteur qu’elle connait bien puisqu’ils ont tourné ensemble pas moins de huit films de l’univers Marvel, dont trois «Iron Man» et quatre «Avengers», lui campant évidemment le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, et Gwyneth Paltrow celui de sa secrétaire puis de son épouse Pepper Potts. C’est d’ailleurs à ses côtés que l’interprète de «Seven» a joué pour la dernière fois au cinéma dans «Avengers : Endgame», sorti en France en avril 2019.

Reste à savoir dorénavant si son ami et coéquipier Robert Downey Jr. trouvera les mots pour la convaincre.