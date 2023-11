The Boys, saison 4 : ce personnage de «Gen V» pourrait-il devenir le nouveau Black Noir ? (SPOILERS)

Au-delà de tenir toutes ses promesses, «Gen V», le spin-off de «The Boys», a parfaitement servi de rampe de lancement à la saison 4 de la série originale attendue dans le courant de l’année 2024. Et l'un des personnages aperçus à l’écran, Sam, pourrait y remplir un nouveau rôle.

Un univers en mouvement perpétuel. Le spin-off de «The Boys», «Gen V», a été une réussite sur toute la ligne. Elle a non seulement permis de donner de l’élan à la saison 4 de la série originale qui s’apprête à débarquer en 2024, notamment avec les apparitions remarquées de Homelander et Billy Butcher dans l’ultime épisode de ce premier chapitre. Mais elle a également introduit du sang neuf dans les rangs des Supes susceptibles de devenir des personnages à part entière de «The Boys».

À la conclusion de la saison de «Gen V», Cate et Sam – bien qu’ils aient été à l’origine du massacre d’innocents sur le campus de l’université de Godolkin – ont été présentés comme des héros. Et des candidats sérieux pour intégrer la bande des Seven qui, dans «The Boys», se résume désormais à trois Supes : The Deep, A-Train et Homelander. On sait également que Vought, la multinationale qui contrôle l’image des Seven, a caché la mort de Black Noir, qui a été tué par Homelander.

Un nouveau Black Noir

Si le devenir de Cate reste à déterminer – qui pourrait très bien devenir la nouvelle, et désormais la seule, recrue féminine du groupe – il est intéressant de se pencher sur le cas particulier représenté par Sam, qui est le frère de Golden Boy, dont la force surhumaine et le fait qu’il souffre d’hallucinations font immédiatement penser à Black Noir. Vought pourrait-elle lui proposer de porter le costume de ce superhéros très populaire ?

Sam et Black Noir possèdent tous deux des traits de personnalités très similaires. Ils sont redoutables en combat rapproché, partagent un même passé traumatique, et sont sujets à des hallucinations fonctionnant pour chacun comme un mécanisme d’adaptation, quand ils se trouvent face à des situations qui font ressortir leurs traumatismes. Sam acceptera-t-il de reprendre le costume de Black Noir ? Cela reste à voir. Mais il est difficile de ne voir les visions auxquelles il était sujet dans «Gen V» que comme une manière plus ou moins habile de préparer le terrain pour cette éventualité.