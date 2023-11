Masters of the Air : le drame de Steven Spielberg et Tom Hanks prend son envol avec une première bande-annonce

«Masters of the Air», la série sur la Seconde Guerre mondiale produite par Steven Spielberg et Tom Hanks destinée à AppleTV+, a ce jeudi dévoilé sa première bande-annonce.

Produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, qui ont déjà collaboré sur les séries dramatiques sur la Seconde Guerre mondiale «Band of Brothers» et «The Pacific», et réalisée en partie par le prodige Cary Fukunaga («No Time to Die»), la série «Masters of Air» est particulièrement attendue.

Basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller, et scénarisée par John Orloff, elle retrace l’histoire des pilotes du 100ᵉ groupe de bombardement (le «Bloody Hundredth»), alors qu’ils effectuent de périlleux raids de bombardement au-dessus de l’Allemagne nazie, annonce AppleTV+.

Menée par Austin Butler («Elvis») et Callum Turner («Les Animaux Fantastiques»), «'Masters of the Air' dépeint le préjudice psychologique et émotionnel subi par ces jeunes hommes pour mettre fin à l’atrocité du Troisième Reich d’Hitler. Certains d’entre eux ont été abattus et capturés, d’autres ont été blessés ou tués. Quelques-uns ont eu la chance de rentrer chez eux. Mais quel que soit leur sort, ils ont tous payé un lourd tribut.»

Composée de neuf épisodes, la série sera à découvrir sur AppleTV+ avec les deux premiers épisodes le 26 janvier, suivis d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'au 15 mars.