Zac Efron : le visage gonflé de l'acteur fait réagir les internautes

Le visage de Zac Efron fait encore couler de l’encre sur les réseaux. Alors que l’acteur a été opéré de la mâchoire il y a quelques années, de nombreux internautes se sont à nouveau interrogés sur l’apparence du comédien, actuellement en promotion pour son prochain film «The Iron Claw».

Un visage qui fait toujours parler. Alors que Zac Efron et ses coéquipiers Harris Dickinson, Jeremy Allen White ont accordé une interview filmée à Entertainment Weekly, à l’occasion de la sortie de «The Iron Claw», l’apparence du comédien a fait réagir les internautes.

«Qu'est-il arrivé à son visage ??», «Qu'est-il arrivé à sa mâchoire ? », «Son visage est énorme maintenant», «Bon sang, son visage ne bouge même plus maintenant», «Qu’est-ce qui lui est arrivé au visage ? Il a l'air gonflé comme un ballon», ont commenté plusieurs d’entre eux dans des commentaires effacés depuis mais relayés un peu plus tôt par le magazine Page Six.

Cette métamorphose ne date pourtant pas d’hier. En 2021, le visage de l’interprète de High School musical avait déjà soulevé nombre d’interrogations au point que des rumeurs autour d’une opération de chirurgie esthétique avait gagné la Toile.

En 2022, Zac Efron avait confirmé avoir été opéré mais pour de toutes autres raisons. Il avait expliqué au magazine Men’s Health avoir subi une intervention chirurgicale après s’être cassé la mâchoire chez lui lors d’une chute.