John Wick : le réalisateur Chad Stahelski prépare une nouvelle série centrée sur la Grande Table

Invité du podcast américain «The Discourse», le réalisateur Chad Stahelski a confié travailler sur le développement d’une nouvelle série inspirée de l’univers de John Wick, et centrée sur le fonctionnement de la Grande Table, l’autorité suprême des organisations mafieuses.

Un monde en expansion. Le succès de la saga «John Wick» au cinéma ne cesse d’alimenter les projets dérivés. Après le film «Ballerina» avec Ana de Armas, qui doit sortir dans le courant de l’année 2024, et la série «The Continental», dont l’action se déroule 50 ans avant les événements du film avec Keanu Reeves, le réalisateur Chad Stahelski vient de révéler travailler sur un nouveau projet de spin-off inspiré du même univers.

Il explique que cette série, qu'il mettra personnellement en scène, sera centrée sur la Grande Table, l’autorité suprême des organisations mafieuses qui exerce une influence sur les forces de l’ordre, les politiciens, et les bureaucrates aux quatre coins du monde. Il précise prendre de nombreuses précautions afin d’éviter de tomber dans la caricature, à l’image de celle dirigée par le Docteur Denfer dans «Austin Powers».

Une part de mystère

«Austin Powers a tellement bien caricaturé cette idée. Une véritable table avec autour les images stéréotypées de méchants originaires du monde entier. Nous ne montrerons jamais les membres de la Grande Table tous ensemble. Nous en montrerons les représentants, tout en maintenant une part de mystère. Lionsgate nous a demandé de développer une série sur l’univers de John Wick, donc on a pensé que c’était l’occasion d’explorer la Grande Table», explique Chad Stahelski au micro du podcast américain «The Discourse».

Des personnages aperçus dans les films pourraient-ils apparaître à l’écran ? Selon lui, tout est possible à travers cette série et les autres projets dérivés. «J’adore Donnie (Yen), j’adore Rina (Sawayama), j’adore le pisteur (Shamier Anderson). Et la série TV et autres spin-off nous donnent l’opportunité d’élargir l’univers que nous avons créé. Il n’est pas forcé que ce soit à propos de John Wick, du personnage en particulier, de manière à pouvoir explorer tout ce qu’il y a autour. Et je pense que la télévision est le meilleur moyen pour cela, le public peut découvrir ce qui se passe en arrière-plan», précise-t-il.