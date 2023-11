Loki : la conclusion de la saison 2 marque-t-elle le retour d'Iron Man dans le MCU ? (SPOILERS)

Invité de l’émission «The Tonight Show with Jimmy Fallon», Tom Hiddleston s’est exprimé sur la conclusion de la saison 2 de «Loki» qui laisse entrevoir, notamment, la possibilité de voir Robert Downey Jr. reprendre l’armure d’Iron Man dans le MCU.

Un pouvoir démesuré. La conclusion de la saison 2 de «Loki» a été plus que satisfaisante pour les fans du MCU, avec des révélations capitales à propos de plusieurs personnages. Mais aussi une belle surprise concernant le potentiel retour d’Iron Man parmi les Avengers.

Invité de l’émission «The Tonight Show with Jimmy Fallon», Tom Hiddleston a été questionné sur les nombreuses théories qui ont émergé après la diffusion du dernier épisode de ce deuxième chapitre, et plus particulièrement sur le nouveau pouvoir de Loki, qui est désormais capable de réaliser des glissements temporels. Une capacité qui pourrait avoir de sérieuse ramifications pour l’ensemble du MCU.

«Maintenant que Loki sait faire un glissement temporel, peut-il trouver une personne comme Tony Stark, alias Iron Man ?», interroge Jimmy Fallon (08:41). Visiblement embarrassé par la question, et les possibles révélations qu’il pourrait faire au grand dam de Marvel, le comédien britannique a tenté d’y répondre le plus clairement possible.

«La possibilité pour Loki de réaliser un glissement-temporel lui donne techniquement des options intéressantes. Je suppose qu’il peut désormais se rendre dans le passé, le présent, et le futur. Je sais que mon personnage peut le faire, les autres je ne sais pas», dit-il. «En ne parlant que de moi, je sais aussi que Loki est mort plusieurs fois. Et je suis toujours là. Je ne sais pas si la mort est nécessairement… je veux dire… la mort est là comme une question existentielle. C’est tout ce que je peux dire», poursuit-il.

Dans un récent article publié par le site américain Variety sur la crise traversée actuellement par Marvel, on apprend que des discussions ont eu lieu sur la possibilité de faire revenir Iron Man et Black Widow dans le MCU, malgré le fait que ces personnages soient morts, héroïquement, dans «Avengers : Endgame» en 2019. La saison 2 de «Loki», tout comme l’existence du multivers, rend cette option possible. Reste à voir, si un jour la décision est prise de les faire revenir, comment les scénaristes parviendront à rendre le tout crédible aux yeux des fans.