Julia Roberts : l'actrice a vendu sa maison de San Francisco pour 10,6 millions d'euros

Près de deux semaines après sa mise en vente, la maison de Julia Roberts, située à San Francisco, a été vendue 11,3 millions de dollars, soit 10,6 millions d’euros.

Une vente aussi rapide que fructueuse. Julia Roberts a trouvé un acquéreur pour sa maison située dans le quartier de Presidio Heights, à San Francisco, aux États-Unis. Et ce, en quelques jours à peine. En effet, comme le rapporte Le Figaro Immobilier, l’actrice américaine a vendu son bien deux semaines après sa mise en vente, confiée au réseau immobilier Sotheby’s international realty.

D’une superficie de 600 m2, la demeure de style victorien s’est vendue 11,3 millions de dollars, soit environ 10,6 millions d’euros. L'interprète culte de Vivian Ward dans le film «Pretty Woman» a réalisé une très belle opération financière, puisqu’elle avait déboursé 8,3 millions de dollars pour s’offrir cette propriété, il y a trois ans.

Pretty Woman meets pretty city. Oscar-winning actress Julia Roberts has bought a century-old Victorian Revival-style house in the Presidio Heights neighborhood of San Francisco for $8.3 million https://t.co/w6vqY66HzK

— Mansion Global (@MansionGlobal) March 2, 2020