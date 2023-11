Mercredi : le tournage de la saison 2 devrait être lancé au printemps

La très attendue saison 2 de la série «Mercredi» sera filmée en Irlande. Le tournage devrait être lancé au printemps prochain.

Il va falloir attendre encore avant de découvrir la saison 2 de «Mercredi». Selon les informations de Deadline, le début du tournage est provisoirement prévu pour fin avril. Alors que les détails sont encore en cours de finalisation, précise le média américain, ce second volet sera tourné en Irlande, annonce-t-il.

Après avoir joué en Roumanie de septembre 2021 à mars 2022 avec semble-t-il à la clef plusieurs défis logistiques, l'équipe compte donc cette fois s’envoler pour un pays habitué à accueillir les tournages de cinéma. Plaines verdoyantes, côtes escarpées, l’île a en effet servi de décor à nombre de films et séries. A commencer par «Game of Thrones» mais aussi «Braveheart», «Excalibur», «Moby Dick» ou encore plusieurs scènes d’«Harry Potter» et du long métrage «Il faut sauver le soldat Ryan».

Une saison 2 toujours mystérieuse

Pour le reste, peu de choses ont filtré sur la saison 2 de la série événement, qui sera cette fois co-produite par l’actrice Jenna Ortega. Toujours dans le rôle-titre, l’actrice de 21 ans avait toutefois laissé entendre en juin dernier que l’accent serait plus mis sur l’horreur, reléguant l'aspect romantique aux oubliettes. La relation entre Mercredi et sa mère Morticia pourrait également être plus exploitée, selon les créateurs de la série Alfred Gough et Miles Millar.

Mise à l’arrêt en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, «Mercredi» figure parmi les projets prioritaires de Netflix. Attendue à l’origine pour l’automne 2024, il y a fort à parier que la sortie de la série sera quelque peu décalée. Pour l’heure, aucune date officielle n’a été communiquée.

Pour rappel, la première saison est sortie en novembre 2022.