The Last of Us, saison 2 : on connaît la date de lancement du tournage (SPOILERS)

Largement retardé par le mouvement de grève qui paralysait Hollywood ces derniers mois, le tournage de la saison 2 de «The Last of Us» prévoit de démarrer à partir du mois de janvier 2024. Elle sera centrée sur l’évolution des relations entre Ellie et Joel, ainsi que l’apparition d’un redoutable antagoniste.

Le coup d’envoi est pour bientôt. Après des mois de grève, les productions se relancent les unes après les autres à Hollywood. La série «The Last of Us» ne fait pas exception, avec un tournage prévu pour démarrer en janvier prochain à Vancouver, au Canada. Créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo dont la série est l’adaptation, «The Last of Us» s’était imposée comme une des fictions les plus populaires de la plate-forme de streaming HBO Max au moment de son lancement en janvier 2023.

Dans la saison 2, les téléspectateurs retrouveront Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie quelques années après les événements du premier chapitre. Le saut temporel sera-t-il aussi important que celui qui existe entre les deux volets du jeu vidéo ? Oui et non, selon Craig Mazin. «Le saut dans le temps est important à un certain degré. Cela reflète le changement dans la nature des relations entre Ellie et Joel, à mesure qu’elle grandi. Dans le deuxième jeu, on peut également voir des moments qui se situent entre les deux versions», avait-il confié au site américain Collider en mars dernier.

Dans le jeu vidéo «The Last of Us : Part II», l’action se déroule 5 ans après le premier volet. Ellie n’est plus une jeune fille naïve, et entretient une relation avec Dina au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Elle éprouve les pires difficultés à pardonner le mensonge de Joel après avoir découvert la vérité sur ses agissements. Leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais elle se trouve face une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.