Mort de Matthew Perry : Lisa Kudrow rend à son tour hommage à l’acteur, à sa répartie et à son talent

Lisa Kudrow, alias Phoebe dans la série culte «Friends», a elle aussi pris la plume pour célébrer la mémoire de Matthew Perry, décédé fin octobre.

L’actrice Lisa Kudrow a elle aussi souhaité rendre hommage à Matthew Perry. Après Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer et Matt LeBlanc, l’interprète de Phoebe a partagé sur Instagram un touchant message en mémoire de l’inoubliable Chandler, décédé le 28 octobre dernier, à l’âge de 54 ans.

Se remémorant le tournage du pilote de «Friends», puis les parties de poker lancées par Matthew Perry alors que la bande des six apprenait à se connaître, la comédienne a célébré, comme ses coéquipiers, le sens de l’humour et la générosité de l’acteur.

«Merci de m'avoir fait tellement rire, que mes muscles me faisaient mal et que des larmes coulaient sur mon visage CHAQUE JOUR. Merci pour ton cœur ouvert dans une relation à six qui nécessitait des compromis. Et beaucoup de "discussions"», a noté Lisa Kudrow, en marge d’un ancien polaroïd, la montrant au côté de Matthew Perry.

Un acteur de talent

Plongeant dans ses souvenirs, l’actrice aujourd’hui âgée de 60 ans, a multiplié les remerciements à l’attention de l’acteur, se souvenant de son talent malgré les difficultés et les addictions qu’il a dues combattre. «Merci d'être venu au travail quand tu n'allais pas bien et d'avoir ensuite été totalement brillant.»

«Merci pour les 10 meilleures années que quelqu’un puisse vivre», a-t-elle ajouté, évoquant les années Friends et le temps passé au côté de Matthew Perry. «Merci d’avoir cru en moi. Merci pour tout ce que j'ai appris sur la GRÂCE et l'AMOUR en te connaissant», poursuit-elle.

«Merci pour le temps que j'ai pu passer avec toi, Matthew», conclut la comédienne dans ce touchant hommage.