Big Little Lies : Nicole Kidman annonce une saison 3

Nicole Kidman a dévoilé que la série «Big Little Lies», arrêtée en 2019, allait connaître une suite.

Personne n'osait y croire encore. Pourtant, Nicole Kidman a révélé qu’il y aurait finalement une suite aux deux premières saisons de «Big Little Lies». «J'ai adoré ‘Big Little Lies’. Nous vous proposerons une troisième saison, pour votre information», a-t-elle ainsi affirmé ce vendredi lors d’une session de questions-réponses au CME Group Tour Championship.

Nicole Kidman confirms a third season of Big Little Lies is in the works via @deuxmoiworld's Instagram story pic.twitter.com/UyfVkhrWnu — Nicole Kidman News (@KidmanUpdates) November 18, 2023

De quoi (énormément mais positivement) surprendre les fans de la série, Zoé Kravitz, autre tête d’affiche de la série, ayant en 2022 laissé entendre qu’il n’y aurait pas de suite. «Je ne pense pas qu’une saison 3 aura lieu. On en a beaucoup parlé [de cette nouvelle saison, ndlr] mais malheureusement, notre incroyable réalisateur Jean-Marc Vallée («Dallas Buyers Club», ndlr) est décédé l’année dernière, ce qui nous a brisé le cœur. Et je ne peux pas imaginer continuer sans lui. Il était vraiment le visionnaire de cette série, donc malheureusement, c’est fini», avait-elle déclaré.

L’annonce de Nicole Kidman serait encore à prendre avec des pincettes selon Deadline, qui rapporte que «selon des sources, il n'y aurait pas de réelles conversations en cours pour l'instant, mais une intention de faire des suites à ‘Big Little Liars’.»

Un incroyable casting

Bruna Papandrea, la productrice de «Big Little Lies», a cependant confié avoir «beaucoup réfléchi à une saison 3 ces derniers temps». «Je crois que beaucoup de gens ressentent la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils veulent trouver un moyen de continuer à un moment ou à un autre», a-t-elle dit, rappelant que le décès Jean-Marc Vallée avait été une «déflagration» pour l’équipe.

Portée par un casting merveilleux composé de Nicole Kidman et Zoë Kravitz, mais aussi de Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, et, dans la deuxième saison, de Meryl Streep, «Big Little Lies» est un pur bijou récompensé par huit Emmy Awards et quatre Golden Globes. Elle est inspirée d’un roman de Liane Moriarty, et suit plusieurs mères de famille de la petite ville huppée de Monterey, dont le quotidien est bouleversé par un meurtre.

Très investie au moment du tournage qui s'est avéré très éprouvant pour elle, Nicole Kidman s'était notamment félicitée lors de la cérémonie des Emmy Awards de voir la série attirer les regards vers le difficile sujet des violences conjugales : «Parfois, quand tu joues la comédie, tu as la chance de porter un important message. Nous avons mis en lumière les violences conjugales. C’est une maladie compliquée et insidieuse qui existe bien plus que nous le pensons. C’est un sujet entouré de secrets et de honte, mais en me récompensant pour ce rôle, vous le mettez en lumière, donc merci infiniment».

En attendant de voir éventuellement naître une très espérée suite, il sera tout prochainement possible de découvrir le nouveau bébé de David E. Kelley - produit également par Nicole Kidman. Il s’agit de l’excellente série «Love & Death» (HBO) avec Elizabeth Olsen, qui sera diffusée à partir de ce 30 novembre sur Canal+. Comme dans «Big Little Lies» et «The Undoing», le créateur y ausculte de nouveau avec brio le quotidien de la bourgeoisie blanche américaine et ses faux-semblants.