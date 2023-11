Mariah Carey chante en duo avec sa fille Monroe (vidéo)

La diva américaine Mariah Carey s’est produite aux côtés de sa fille Monroe sur la scène du Hollywood Bowl de Los Angeles.

La relève semble assurée. Mariah Carey a donné ce week-end un concert au Hollywood Bowl de Los Angeles. Et à cette occasion, la diva de 56 ans a fait monter sur scène une invité surprise : sa fille Monroe, âgée de 12 ans et née de son union avec le rappeur Nick Cannon. Et sans surprise, leur performance a été relayée sur la Toile.

Vêtue d'une robe de princesse blanche, la jeune fille a interprété en duo avec sa mère le titre «Jesus Born on This Day», extrait de son album «Merry Christmas» (1994). Au cours de cette soirée, Monroe a également montré ses talents de guitariste en accompagnant Mariah Carey sur «Christmas Wrapping».

Kris Jenner, Nicole Richie et Kim Kardashian, venue avec ses filles North et Chicago, ont notamment assisté à ce show, rapporte Page Six.

.@MariahCarey brought her daughter Monroe and they sang together "Jesus Born On This Day" at Hollywood Bowl last night and “One Child” #MerryChristmasOneToAll

pic.twitter.com/wFq3flOTx9 — MCI (@MariahCareyITA) November 18, 2023

Ce n’est pas la première fois que l’interprète du tube «All I Want For Christmas» chante en duo avec sa fille devant un public. L’année dernière, lors d’un concert de Noël au Canada, elles avaient interprété ensemble le chant de Noël «Away In A Manger».