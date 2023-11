«The Walking Dead : The Ones Who Live» : un nouveau teaser sur les liens indéfectibles entre Michonne et Rick

La chaîne américain AMC a publié un nouveau teaser de la série «The Walking Dead : The Ones Who Live» avec des images inédites de Rick et Michonne. Elle en a profité pour dévoiler la date de lancement, fixée au 25 février prochain.

Un amour à toute épreuve. Le nouveau teaser de la série «The Walking Dead : The Ones Who Live», dévoilé par la chaîne américaine AMC, permet de découvrir des images inédites de Rick et Michonne, dont les sentiments éprouvés l’un pour l’autre seront le moteur de toutes leurs actions dans le monde postapocalyptique où ils évoluent. On y apprend également que la date de lancement de la fiction a été fixée au 25 février 2024.

Dans le teaser, Danai Gurira affirme que les deux personnages ne sont jamais aussi forts, et dangereux, que quand ils sont réunis. «The Walking Dead : The Ones Who Live» promet d’explorer leur relation de manière approfondie et inédite, cet «amour fou» qui est à l’origine de ce lien indéfectible qui les unit. Le teaser permet également d’apercevoir plusieurs personnages – plus ou moins inquiétants – auxquels les deux protagonistes auront à faire. Et qui devraient sérieusement compliquer leurs retrouvailles.

«The Walking Dead : The Ones Who Live» sera le troisième spin-off à voir le jour depuis la conclusion de la série principale en novembre 2022, après «Dead City» et «Daryl Dixon». Andrew Lincoln avait quitté «The Walking Dead» en 2018, au cours de la saison 9, avant de faire une courte apparition dans l’épisode finale. Le personnage de Michonne avait quitté la série pendant la saison 10, pour retrouver la trace de Rick.