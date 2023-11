«Percy Jackson et les Olympiens» : les trois choses à retenir de la nouvelle bande-annonce

Adaptation de l’œuvre littéraire de Rick Riordan, la série «Percy Jackson et les Olympiens» vient de dévoiler des images inédites dans une nouvelle bande-annonce. Voici les trois informations qu'il faut en retenir.

Un véritable soulagement. En 2010, la sortie au cinéma de «Percy Jackson : Le voleur de foudre» s’était attiré les critiques des fans de l’œuvre littéraire de Rick Riordan, en raison des libertés prises par le film sur l’histoire originale. La série en 8 épisodes qui s’apprête à être lancée sur Disney+ le 20 décembre prochain, et à laquelle participe activement l’auteur des livres, semble avoir retenu la leçon. Et la dernière bande-annonce en est la preuve. Pour rappel, la saison 1 sera l’adaptation du premier tome, «Le voleur de foudre».

Des images rassurantes

La bande-annonce dévoilée par Disney+ a immédiatement rassuré les fans sur la volonté de la série de rester le plus fidèle possible à l’œuvre littéraire dont elle est adaptée. L’attaque du Minotaure à l’hôtel Lotus, ainsi que plusieurs scènes permettent de découvrir les visages des personnages, à commencer par Percy, mais aussi ses deux acolytes, Annabeth et Grover, mais aussi Nancy Bobofit, Sally Jackson, Chiron, Clarisse, Luke, Hermès, Medusa, ou encore le Cerbère. On peut également apercevoir des scènes du voyage scolaire durant lequel Percy va comprendre qu’il n’est pas comme les autres. La volonté de traiter l’histoire de Percy depuis ses débuts est clairement un bon signe.

La relation de Percy avec sa mère

La bande-annonce met également l’accent sur la relation de Percy avec sa mère, Sally, qui est un élément majeur dans le premier livre. On peut les voir lors d’une visite au musée, au moment où Sally lui explique l’origine de son nom inspiré du héros de la mythologie grecque, Persée. Elle lui explique plus tard que toutes les histoires sur les Dieux sont réelles, et lui révèle la vérité sur le fait qu’il est un sang-mêlé. Il y a aussi un aperçu de leur adieu déchirant, avec les mots encourageants de sa mère. L’émotion promet d’être au rendez-vous.

Le camp des sang-mêlés

Plusieurs images du camp des sang-mêlés sont visibles dans la bande-annonce. On découvre les visages de plusieurs personnages incontournables, et on comprend que Percy va devoir redoubler d’effort pour trouver sa place auprès de ses semblables. Percy s’essaye également au tir à l’arc, avec un résultat peu encourageant qu’il commente lui-même avec humour. Cette facette de sa personnalité est présente dans les livres, et là encore, elle semble avoir été fidèlement retranscrite à l’écran. On découvre également le cœur des aventures qui attendent Percy : la disparition de l’éclair primitif de Zeus, son oncle, qui l’accuse de l’avoir volé en raison de sa rivalité avec le père du garçon, Poséïdon. Une affaire de première importance qui menace de déclencher une guerre entre les Dieux.