The Last of Us - Partie II : Bella Ramsey explique pourquoi elle est impatiente de reprendre le tournage

Dans un entretien avec le site américain Collider, la comédienne Bella Ramsey a confié son impatience de retrouver le personnage d’Ellie, pour le tournage de la saison 2 de la série «The Last of Us». Précisant au passage que son interprétation sera plus «physique».

Retour aux affaires. En pleine promotion du film d’animation «Chicken Run : La menace Nuggets», Bella Ramsey a été interrogée par le site américain Collider, sur le tournage à venir de la saison 2 de la série «The Last of Us», qui doit démarrer au début de l’année 2024. Et selon la comédienne, les téléspectateurs retrouveront le personnage d’Ellie à un autre stade de son existence, avec plus de muscle et d’expérience. Elle se dit également impatiente d’explorer la relation sentimentale de la jeune femme avec Dina, la femme qui partage la vie d’Ellie au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria.

«Je suis excitée par les trucs super intenses, que j’ai fait un peu dans la saison 1 évidemment. Et j’aurai plus de scènes physiques car Ellie est plus entraînée dans la saison 2. J’adore faire les cascades, marcher avec des blessures le jour suivant, me retrouver avec un œil au beurre noir, juste parce que ça me fait plaisir de l’avoir fait», explique-t-elle. «Donc j’ai hâte de faire tout ça, ainsi que de traiter l’histoire avec Dina. Car j’ai eu cet épisode dans la saison 1 avec Ellie et Riley, mais d’avoir cette histoire qui va se prolonger dans le temps entre Ellie et Dina me plaît énormément», ajoute-t-elle.

Adapté en partie du jeu vidéo «The Last of Us : Part II», l’action de la saison 2 se déroulera 5 ans après le premier volet. Ellie n’est plus une jeune fille naïve, et entretient une relation avec Dina au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Elle éprouve les pires difficultés à pardonner le mensonge de Joel après avoir découvert la vérité sur ses agissements. Leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais elle se trouve face à une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.