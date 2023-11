The White Lotus : les acteurs Meghann Fahy et Leo Woodall sont officiellement en couple

Après des mois de rumeur autour de leur romance, les acteurs Meghann Fahy et Leo Woodall, co-stars de la saison 2 de «The White Lotus», ont été photographiés échangeant un baiser à New York.

Ce n’est plus un secret. Alors que depuis un peu plus d’un an les rumeurs autour de leur couple vont bon train, les acteurs Meghann Fahy et Leo Woodall ont été aperçus s’embrassant dans les rues de New-York, a rapporté le Daily Mail. Un premier baiser public qui vient donc confirmer l’idylle entre les acteurs de la saison 2 de «The White Lotus», qui s'est déroulée en Italie. Pour mémoire, les deux comédiens campaient respectivement les rôles de Daphne et de Jack dans la série à succès de Mike White, dont la troisième saison est attendue courant 2025.

White Lotus stars Meghann Fahy, 33, and Leo Woodall, 27, confirm they are dating as they KISS in NYC... after months of speculation they are a couple https://t.co/fMSwTOvm3r — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 22, 2023

Plus d'un an de rumeurs

Les rumeurs autour de leur relation ont vu le jour en septembre 2022, un mois avant la diffusion de la deuxième saison de «The White Lotus», après plusieurs publications des deux acteurs sur Instagram. A l’époque, ils avaient respectivement commenté des photographies de l’un et l’autre, avec des «Je t’aime».

Mais depuis, le couple n’avait pas officiellement confirmé sa relation. Interrogée à ce propos en janvier dernier à l’occasion du talk show Watch What Happens Live, l’actrice Meghann Fahy s’était même amusée de la situation, avant de préciser : «Nous sommes amis».

Cette sortie immortalisée par des paparazzi atteste qu’ils sont bien un peu plus que de simples amis.