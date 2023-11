The Witcher : l'auteur des livres se montre sans pitié vis-à-vis de la série

Présent au Comic-con de Vienne, l’auteur de la saga littéraire dont s’inspire la série «The Witcher», Andrzej Sapkowski, a expliqué que Netflix n’avait jamais pris le temps de considérer ses idées pour l’adaptation avec Henry Cavill.

Une erreur stratégique. Invité à participer au Comic-con de Vienne la semaine dernière, Andrzej Sapkowski, surnommé le «Tolkien polonais» pour avoir signé la saga littéraire «Le Sorcelleur» adaptée en jeux vidéo, et plus récemment à la télévision avec la série «The Witcher», a été interrogé sur ses interactions avec Netflix concernant l’adaptation de son œuvre sur le petit écran.

L’auteur n’a pas pu s’empêcher de rire de manière sarcastique avant de lâcher : «Peut-être, je leur ai donné quelques idées, mais ils ne m’ont jamais écouté. Mais c’est normal». Il s’est ensuite lancé dans l’imitation d’un responsable de la plate-forme de streaming en train de dénigrer ses propositions : «C’est qui lui ? C’est un écrivain, c’est personne».

Des déviations par rapport aux livres

Au moment de l’annonce de l’adaptation de l’œuvre littéraire d’Andrzej Sapkowski, Netflix, par la voix de la showrunneuse Lauren Schmidt-Hissrich, avait assuré les fans de leur volonté de suivre le plus fidèlement possible l’histoire des personnages telle qu’elle est présentée dans les livres. Une promesse qui semblait encore plus crédible après le choix d’Henry Cavill – qui affirme être un fan absolu de la saga littéraire – pour incarner le personnage de Geralt de Rive. Le comédien avait par ailleurs insisté – «lourdement» selon Lauren Schmidt-Hissrich – via son agent pour obtenir le rôle avant même que les scripts ne soient rédigés, révélait le site américain Vulture en juillet 2019.

Mais dès le lancement de la série en décembre 2019 sur Netflix, les fans ont rapidement déchanté en découvrant les nombreuses entorses faites au récit original, voire des déviations majeures. Après un départ en fanfare sur Netflix, «The Witcher» n’a cessé de voir ses audiences baisser.

La saison 3 – qui est également la dernière d’Henry Cavill dans le rôle principal après son choix surprenant (ou pas) de quitter la série – a été déserté par une large partie de ses téléspectateurs, qui n’ont pas manqué de critiquer sévèrement la qualité des épisodes. Un résultat en partie prévisible après le déluge de critiques qui s’était abattu sur la saison 2 en raison… de son éloignement de l’histoire racontée par Andrzej Sapkowski.