Friends : quel était l'épisode préféré de Matthew Perry ?

Retrouvé mort le 28 octobre dernier à son domicile de Los Angeles, Matthew Perry s’était confié quelques années auparavant sur son rôle dans «Friends», et l’épisode de la série qu’il préférait.

Il restera à jamais l’interprète de Chandler Bing dans «Friends», l’attachant et cynique copain de Rachel, Monica, Pheobe, Joey et Ross. Alors que la série devenue culte touchait à sa fin en 2004 après dix saisons et pas moins de 236 épisodes diffusés, Matthew Perry s’était livré à quelques confidences sur ce programme qui avait fait de lui une star.

Contrairement à ce que ses fans auraient pu imaginer, l’épisode qu’il avait préféré tourner n’était pas celui où il faisait le pitre. Le comédien a en effet avoué avoir adoré jouer dans l’épisode intitulé «The one with the blackout», extrait de la saison 1, au cours duquel il se retrouvait coincé dans une banque en compagnie du célèbre mannequin Jill Goodacre, alors que New York connaissait une incroyable coupure de courant.

«Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que je n'ai pas beaucoup parlé. Il s'agissait principalement d'une voix off», avait-il expliqué à l’époque à Entertainment Weekly, ajoutant que cette même voix «avait été pré-enregistrée» et qu’il devait «réagir sur le plateau» en écoutant celle-ci.

Matthew Perry avait également évoqué sa partenaire de jeu. «Regardons les choses en face : Jill Goodacre est sexy, donc ce n'était pas si difficile. (…) Je me souviens avoir craché mon chewing-gum, et il s'est collé au mur. J'ai choisi de rester figé, un peu embarrassé», s’était-il rappelé.