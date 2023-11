«Silent Night» de John Woo : l'acteur Joel Kinnaman confie s'être lancé le défi de ne pas parler pendant six semaines

Pour les besoins de son rôle dans «Silent Night», de John Woo, l’acteur Joel Kinnaman a voulu se mettre au défi de ne pas parler durant six semaines. Un challenge au-dessus de ses forces, a confié ce dernier.

Un acteur investi jusqu’à un certain point. Alors que Joel Kinnaman tient le rôle-titre de «Silent Night», nouveau long métrage de John Woo dans lequel il n’y a pas de dialogues, l’acteur a fait une étonnante révélation sur le plateau du «Tonight Show», mercredi 22 novembre. L’interprète de Rick Flag Jr. dans «Suicid Squad» ou encore de «Robocop» dans le remake de José Padilha, a expliqué à Jimmy Fallon s’être lancé le défi de ne pas parler durant toute la durée du tournage, soit six semaines, pour se glisser dans la peau de son personnage.

Sur le plateau, l’acteur de 43 ans est revenu sur la genèse de cette idée. «C’est un intense film d’action, mais il n’y a pas une ligne de dialogues dans tout le film», raconte-t-il, avant d’expliquer avoir voulu expérimenter à cette occasion ce que les Anglo-saxons appellent la «Method acting». Une technique qui consiste, entre autres, à se plonger dans le même état que son personnage sur le tournage et en dehors.

Bilan des courses, Joel Kinnaman a donc décidé de ne plus parler, et raconte en avoir fait part à sa petite amie. «Écoute, ça va être difficile pour notre relation. Je ne vais pas parler pendant tout le tournage. Et pas avec toi non plus. Nous n’aurons donc aucune communication», relate-t-il. Un sacrifice qu’elle a accepté de faire, contre l’avis de leur coach en relation, note l'acteur avec humour. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’avait prévu.

Un défi impossible à tenir

Joel Kinnaman a en effet confié de ne pas avoir réussi à mener à bien son projet. Alors qu’il avait pris la décision de cesser de parler à son arrivée à Mexico, lieu du tournage du film, il a d’abord craqué une première fois. Se sentant seul dans cette ville où il ne connaissait personne, il a appelé sa petite amie peu de temps après avoir atterri, remettant au premier jour du tournage son défi. Un coup de fil qui a surpris sa compagne, qui n’a pas hésité à lui faire savoir : «Tu n’es pas censé garder le silence pendant deux mois ? », lui a-t-elle répondu, confie l'acteur.

Et le comédien de poursuivre : «Puis le premier jour de tournage a commencé». «Je monte dans la voiture. Super silencieux pendant tout le trajet. Et puis, j'entre dans la caravane de maquillage, et tout le monde parlait», explique-t-il. «Je me suis assis là, dans la caravane de maquillage, regardant les gens parler. Et je me suis dit, je ne vais pas parler pendant six semaines, je veux dire six semaines», souligne-t-il avant finalement d'expliquer qu'à cet instant précis, il avait décidé de capituler. «Et là je me suis mis à parler», relate le comédien, estimant que son trajet silencieux en voiture suffisait. «Mais, j’ai eu cet intense trajet silencieux en voiture. J’avais compris le truc. Cela m’a chargé du silence dont j’avais besoin pour le reste du tournage», a ironisé ce dernier.

Pour rappel, dans «Silent Night», John Woo met en scène la vengeance d'un père après la mort de son jeune fils, tué accidentellement devant chez lui lors d'une fusillade entre gangs. Un long métrage où l'action est en vedette, comme en témoigne la bande-annonce, mais dénué de répliques. Le film est attendu aux Etats-Unis le 1er décembre. Il n'a pas encore de date de sortie en France.