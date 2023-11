Squid Game : des candidats du jeu adapté de la série menacent de porter plainte

Selon le site américain Deadline, des candidats du jeu «Squid Game : The Challenge» menacent de porter plainte contre Netflix et les producteurs de l’émission. Ils estiment notamment avoir souffert d’hypothermie et de dommages nerveux pendant le tournage.

Un coup de froid. Le site américain Deadline révèle que des candidats de «Squid Game : The Challenge» - un jeu télévisé inspiré de la série sud-coréenne à succès dans lequel 456 participants tentent de remporter la somme de 4,56 millions de dollars à travers plusieurs épreuves – menacent de porter plainte contre Netflix et la société de production de l’émission.

Au moins deux candidats auraient entamé des démarches auprès d’un cabinet d’avocats britannique, affirmant avoir souffert d’hypothermie et de dommages nerveux pendant le tournage de l’épreuve «Un deux trois, soleil», où l’objectif est de ne pas éveiller l’attention d’une poupée géante par ses mouvements. En février dernier, Netflix avait confirmé que trois candidats avaient nécessité une intervention médicale pendant le tournage organisé sur une base de la Royal Air Force, à Bedford. Le firme précise que les deux candidats auraient risqué leur santé en se retrouvant contraint de rester immobile pendant de longues périodes afin d’éviter l’élimination.

«Les participants pensaient participer à quelque chose d’amusant et les blessés ne s’attendaient pas à souffrir autant. Aujourd’hui, ils se retrouvent avec des blessures après avoir passé du temps coincés dans des positions de stress douloureuses par temps froid», est-il précisé. Un porte-parole du jeu «Squid Game : The Challenge» a rappelé qu’aucune plainte officielle n’avait été déposé pour le moment. «Nous prenons le bien-être de nos candidats comme une affaire de la plus haute importance», a précisé celui-ci.