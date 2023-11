Voici les 10 séries les plus attendues de l'année 2024

Malgré les ralentissements causés par les mouvements de grève qui ont frappé Hollywood, l’agenda des séries s’annonce bien rempli pour cette année 2024 avec des nouveautés alléchantes, et des suites très attendues.

True Detective : Night Country (14 janvier)

La saison 4 de l’anthologie de la chaîne américaine HBO suivra l'enquête des détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis), autour de la mystérieuse disparition de huit hommes d'une station de recherche en Alaska.

A noter que pour cette nouvelle saison, la scénariste mexicaine Issa López a pris la casquette de showrunner au créateur de la série Nic Pizzolatto. Composée de six épisodes, «True Detective : Night Country» sera diffusée à partir du 15 janvier 2024 via le Pass Warner.

Masters of the Air (26 janvier)

Adaptation du livre éponyme de Donald Miller publié en 2007, produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, «Masters of the Air» s’inscrit dans la suite des séries que furent «Band of Brothers» et «The Pacific». La réalisation des 9 épisodes a été confiée à Cary Joji Fukunaga (Mourir peut attendre), Anna Boden et Ryan Fleck (Captain Marvel), Dee Rees (Mudbound) et Tim Van Patten (Les Soprano). Et le casting est impressionnant, avec Austin Butler (Elvis), Barry Keoghan (Dunkerque), Callum Turner (Les Animaux fantastiques), Anthony Boyle (Tetris), Ben Radcliffe (The Witcher), Ncuti Gatwa (Sex Education), mais aussi Rafferty Law, le fils de Jude Law et Sadie Frost.

La série, dont le budget est estimé entre 250 et 300 millions de dollars et était un des projets phare d’Apple TV+ à son lancement en 2019, suivra l'histoire du 100e groupe de bombardement de l’armée américaine, surnommé les Bloody Hundredth, une confrérie de pilotes qui ont risqué leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Diffusion prévue à partir du 26 janvier sur Apple TV+.

Le Problème à trois corps (janvier)

Annoncée pour 2023, avant de voir sa date de lancement repoussée, l’adaptation en série de la trilogie littéraire de science-fiction «Le Problème à trois corps» marquera le retour aux affaires des showrunners de «Game of Thrones», David Bienoff et D.B. Weiss. Publiée en France en 2016 (ed. Actes Sud), cette œuvre signée par l’écrivain chinois Liu Cixin suit l’histoire de Ye Wenjie, une astrophysicienne prenant part à un programme de recherche visant à entrer en contact avec de potentielles civilisations extra-terrestres.

Après avoir vu son père mourir des mains des Gardes rouges, garants de la Révolution Culturelle, et alors qu’elle se trouve elle-même en «rééducation», Ye Wenjie parvient à envoyer dans l’espace un message contenant des informations sur les humains. La série est prévue pour être lancée sur Netflix en janvier, mais le jour précis n’a toujours pas été communiqué.

Tokyo Vice – saison 2 (début 2024)

Lancée en avril 2022 sur HBO Max (et en France sur CANAL+), la série «Tokyo Vice» produite par Michael Mann – qui a également réalisé l’épisode pilote – est l’adaptation de l’histoire vraie du journaliste Jake Adelstein, qui a réussi à infiltrer le monde des yakuzas, la mafia japonaise, en tant que journaliste travaillant pour le plus prestigieux quotidien nippon.

Si peu d’informations concernant le scénario de la saison 2 n’ont filtré pour le moment, le producteur Alex Boden a confié au site américain Variety en avril dernier que celle-ci reprendra au moment de la conclusion de la première. Les fans espèrent ainsi découvrir le sort qui sera réservé à Sato, la manière dont Jake Adelstein (Ansel Elgort) et le détective Hiroto Katagiri (Ken Watanabe) vont poursuivre leur enquête, et le devenir de Samantha (Rachel Keller), une américaine expatriée travaillant comme hôtesse, qui avait emprunté de l’argent à un gang pour monter son propre club.

House of the Dragon – saison 2 (été 2024)

Il aura fallu attendre deux ans après le lancement de la saison 1 en août 2022 pour découvrir la suite de «House of the Dragon». Adaptation du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, la série pilotée par Ryan Condal ne comptera que 8 épisodes dans la saison 2, soit deux de moins que la première.

Les téléspectateurs vont assister à la guerre civile impitoyable qui va opposer les partisans de Rhanyera Targaryen à ceux d’Aegon II Targaryen, l’enfant né du second mariage de Viserys Ier (père de Rhanyera) avec Alicent Hightower, près de deux siècles avant les événements de «Game of Thrones». L’impatience est très, très élevée.

Dune : Prophecy (automne 2024)

Autrefois connue sous le nom de «Dune : The Sisterhood», la série développée par la chaîne américaine HBO sera lancée à l’automne 2024, soit quelques mois après la sortie en salles de «Dune : Deuxième Partie», prévue pour le 13 mars 2024.

Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, la série sera centrée sur le Bene Gesserit et racontera la genèse de la sororité à laquelle appartient la mère de Paul Atréïdes, et regroupant une communauté de femmes aux immenses pouvoirs.

The Penguin (automne 2024)

Déclinée en 8 épisodes, attendue à l’automne 2024 sur la plate-forme américaine HBO Max, la série «The Penguin» se présente comme une suite de «The Batman» sorti en mars 2022. Elle suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot qui, dans le film de Matt Reeves, n’est pas encore devenu Le Pingouin qui sèmera la terreur dans les rues de Gotham City. Mais seulement le gérant de la boîte de nuit Iceberg Lounge, et le bras droit du mafieux Carmine Falcone (incarné par John Turturro).

Colin Farrell y reprendra le rôle du célèbre vilain. Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O’Connell (Outer Range), et Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways) seront également présents au casting de cette fiction qui s’annonce terriblement sombre, et passionnante.

Blade Runner 2099

Attendue dans le courant de l’année 2024 sur Amazon Prime Video, «Blade Runner 2099» serait mise en image par Jeremy Podeswa, connu notamment pour son travail sur «Game of Thrones», mais aussi «Six Feet Under», «The Handmaid's Tale», «True Detective», «The Newsroom», ou encore «Dexter».

La série, produite par Ridley Scott, est annoncée comme une suite directe du film «Blade Runner 2049» réalisé par Denis Villeneuve avec Harrison Fort et Ryan Gosling dans les rôles principaux. L’action sera située cinquante ans après les événements du long métrage, sans qu’on en sache davantage pour le moment.

Squid Game – saison 2

Série la plus visionnée de l’histoire de Netflix où elle a été lancée en 2021, «Squid Game» s’apprête à faire son retour sur la plate-forme de streaming dans le courant de l’année 2024 avec une saison 2 qui permettra de retrouver Lee Jung-jae dans la peau du personnage de Gi-hun, l’unique survivant du jeu mortel à l’issue de la saison 1. Les dernières images le voyait refuser de monter dans l’avion pour aller voir sa fille après avoir recroisé le chemin de celui qui l’avait recruté pour participer au jeu dans le premier épisode.

Pour le reste, il est difficile de savoir à quoi s’attendre tant ce deuxième chapitre est entouré de mystère. On sait toutefois que Lee Byung-hun sera de retour sous les traits du Front Man, tandis que Wi Ha-jun reprendre le rôle du policier – et frère du Front Man – Hwang Jun-ho. On notera également la présence, à nouveau, de Gong Yoo pour incarner le recruteur.

You – saison 5

Il y a fort à parier que les téléspectateurs seront nombreux à suivre les dernières aventures de Joe Goldberg, le personnage aussi effrayant qu’attachant incarné par le comédien Penn Badgley. Selon ce dernier, la saison 5 devrait voir le personnage principal – qui a accepté la partie la plus sombre de sa personnalité, et qui pense pouvoir couler des jours heureux à New York – embrasser sa véritable nature. Jusqu’à ce que des éléments de son passé ne remontent à la surface, et menacent de détruire la vie parfaite qu’il pensait mener.

Au casting, les fans retrouveront Charlotte Richie dans le rôle de Kate, tandis que Tati Gabrielle reprendra celui de Marienne. Cette ultime saison 5 s’annonce riche en émotion, et pourrait contenir plusieurs flashbacks. Aucune date de diffusion n’a été communiquée par Netflix, si ce n’est qu’elle sera lancée dans le courant de l’année 2024.