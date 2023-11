«Doctor Who» : le showrunner, Russell T Davies, évoque l'arrivée de Ncuti Gatwa en tant que nouveau docteur

Le showrunner de «Doctor Who», Russell T Davies, a évoqué la première apparition de Ncuti Gatwa en tant que nouveau docteur.

Russell T Davies («Queer as folk», «Years and Years», «It's a Sin») promet de belles surprises pour les téléspectateurs de la série culte «Doctor Who».

Le premier des trois épisodes spéciaux destinés à célébrer les 60 ans du programme a été dévoilé ce week-end sur la BBC (et en France sur Disney+), et les deux autres le seront au cours du mois de décembre. Si David Tennant est de retour dans le rôle du fameux docteur, le showrunneur a révélé que le nouvel acteur qui endossera le costume dans la prochaine saison, fera son entrée dès le troisième épisode spécial.

«Oui, d'une manière ou d'une autre, vous verrez un tout nouveau docteur», a expliqué Russell T Davies à EW. «Vous aurez des réponses à certaines questions, d'autres questions seront soulevées, ce qui mènera au jour de Noël lorsque le Docteur de Ncuti Gatwa arrivera (dans l'épisode spécial de vacances de «Doctor Who», ndlr). Mais je peux vous promettre quelques surprises, et certaines choses qui ont été faites d'une manière qui n'a jamais été faite dans 'Doctor Who' auparavant, et énormément de plaisir», a-t-il assuré aux fans.

60 years on and the Doctor's legacy continues...





Here's the moment Ncuti Gatwa appears as the Fifteenth Doctor in a new 60th anniversary version of 'An Adventure in Space and Time'! #DoctorWho pic.twitter.com/Ax9nClHCV0 — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 24, 2023

Une nouvelle ère

Le showrunner a par ailleurs confirmé que la saison 14 (qui devrait être diffusée en 2024) sera en fait la saison 1. Les débuts de Ncuti Gatwa sont donc clairement considérés comme la genèse d'une nouvelle ère pour Doctor Who. Une nouvelle ère pensée déjà sur plusieurs saisons. Lors d'une interview avec SFX, Davies a aussi annoncé qu'il planifiait déjà la saison 3. «Je prépare la saison 3 maintenant, il y a des plans pour la saison 4», a-t-il déclaré au site.

Ncuti Gatwa becomes the current Doctor NEXT WEEK!!! pic.twitter.com/QXoGMkhKQp — Bad Wolf Archives (@BadWolfArchives) November 27, 2023

Agé de 29 ans, Ncuti Gatwa, acteur écossais d'origine rwandaise découvert dans la série «Sex Education», deviendra dès lors le 15e «Time Lord». «C'est vraiment incroyable. C'est un véritable honneur. Ce rôle est une institution et tellement emblématique», avait-il réagi auprès de la BBC après avoir été choisi pour reprendre le flambeau. «Je suis très reconnaissant qu'on me passe le relais et j'essaierai de faire de mon mieux», avait-il ajouté.

Il succèdera ainsi, outre à David Tennant, à John Hurt, Matt Smith, Peter Capaldi ou encore Jodie Whittaker, qui ont tous un jour campé le célèbre docteur.

Série de science-fiction la plus prolifique selon le livre Guinness des records, «Doctor Who» relate les aventures d'un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps (Time Lords), capable de survivre en se régénérant sous une nouvelle apparence.

The BIG reveal - watch the Doctor and Donna react to the brand new TARDIS interior! #DoctorWho pic.twitter.com/biAxHiwGjT — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 25, 2023

Il voyage à travers l'espace et le temps à bord d'une machine nommée TARDIS ayant l'apparence d'une cabine téléphonique bleue de la police britannique.